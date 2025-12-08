韓國超人氣女團IVE成員張員瑛上週六在2025 AAA（Asia Artist Awards）亞洲明星盛典上首次來台主持，除了紅毯女神級亮相掀起現場尖叫，她手上拿的那杯「冬瓜系列特調」也瞬間成為話題王。《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問老賴茶棧，對方表示張員瑛喝的冬瓜檸檬、冬瓜烏龍（全糖多冰），光是（8）今日上午就全台陷入瘋狂熱銷，有店家更表示：「銷量超過3倍！」
粉絲湧入朝聖 點單幾乎都同一句話
老賴茶棧透露，平常冬瓜飲品雖然穩定熱賣，但沒有到爆單程度，沒想到張員瑛一喝、社群一傳，瞬間變成全民模仿潮：「粉絲走進來第一句都是：『我要張員瑛喝的那杯！』」尤其是「冬瓜檸檬」、「冬瓜檸檬」等系列引發暴動。
根據老賴茶棧透露，AAA舉辦後短短2天內，冬瓜系列銷售量比平日暴增300%，不只全台門市忙到手軟，外送平台也湧入大量搜尋，「冬瓜」、「張員瑛特調」、「老賴茶棧」等一度擠上熱門關鍵字，粉絲們紛紛笑著表示：「張員瑛比任何廣告代言更有效。」甚至有粉絲連杯套都要比照她拿的款式，笑說要「喝出員瑛感」。
事實上，除了台灣粉絲，不少來台參加AAA的韓國粉絲們也透過社群轉傳她喝的同款飲品，紛紛留言：「原來台灣冬瓜這麼好喝」、「下次去台灣第一杯就是這個」，甚至有韓網以「idol們在台灣喝的飲料清單」整理貼文，引發大規模轉載。
韓國3代女團第一顏值 21歲137億現金買豪宅
現年21歲的張員瑛，以13歲之齡參加Mnet選秀節目《PRODUCE 48》，8月31日最終票選第一名，以限定期間團體IZ*ONE的中心出道，隨後結束限定組合後於2021年以IVE核心成員出道，並隨即接下AAA主持人工作至今，如今已經連續5年。
張員瑛的高䠷身材與超高顏值，被全球粉絲譽為「四代女團顏值第一人」，與aespa隊長Karina（劉知珉）、NMIXX成員Sullyoon（薛侖娥），以及ITZY成員申有娜並稱「張卡薛有」，年紀輕輕就有許多舞台經歷，甚至在今年3月以137億韓元（約新台幣3.3億元）購入位於首爾「超級富人區」龍山區漢南洞的高級別墅「Lucid House」，成就十分驚人。
