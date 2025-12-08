我是廣告 請繼續往下閱讀

由大社會調查中心執行、吳春城博士主持的《2025台灣政黨品牌研究》最新結果今日公布。這項自1997年起持續進行的調查，已邁入第28年，透過大數據分析與長期追蹤，完整描繪出台灣主要政黨與政治領袖的品牌演變趨勢。今年結果顯示，三大政黨在品牌定位上出現顯著分化：民眾黨在年輕族群中維持高辨識度，民進黨的改革形象受長期執政影響而減弱，國民黨則延續穩健與安定的既有印象。本次研究採用「屬性、利益、過程」三大面向共50項品牌形容詞，分析民眾對政黨與政治領袖的潛在印象。調查於2025年11月17日至23日進行，採網路與面訪雙軌方式，涵蓋全國22縣市，共回收有效樣本1,029份。研究團隊指出，這項長期追蹤計畫不僅觀察政黨形象變化，更成為近30年來台灣民主化歷程的重要紀錄。調查結果顯示，國民黨的品牌核心仍聚焦於「兩岸和平、安定、執政能力」，在年長族群中維持高度信任。然而，其負面標籤如「權貴、黑金、派系政治」等仍未消散，難以突破年輕族群心防。民進黨的形象則與「愛台灣、改革、清廉、國際觀」等關鍵字連結，象徵其本土與進步意識。然而，長期執政使「權謀、政客、派系政治」等負面印象加重，「清新改革者」的形象逐漸被磨損。民眾黨在品牌結構上展現「聰明、務實、專業、清新活力」等特質，吸引年輕選民支持；但隨著政治攻防加深，「作秀、善變、虛偽」等負面詞也同步升高。整體而言，民眾黨在「理性制衡」的定位上仍具優勢，形象比國民黨更貼近時代脈動。政治領袖品牌：柯文哲形象居首在政治領袖部分，四位主要人物各具鮮明特色：⦁ 賴清德的品牌印象集中於「愛台灣、親美、台獨」等意識形態標籤，正負形象幾近持平，負面印象以「派系政治、權謀、虛偽」為主。⦁ 鄭麗文呈現出「親中但勇敢聰明」的雙面印象，整體正面略高於負面。⦁ 黃國昌形象兩極化，「勇敢、正直」與「作秀、野心」並存，是最具爭議但動能強烈的政治人物。⦁ 柯文哲則擁有「聰明、務實、正直、平易近人」的正面品牌特質，雖有「高傲、親中、貪污傳聞」等爭議，但整體正面形象比例在四人中最高。研究指出，台灣選民對政治人物的評價已從單一好惡轉向「複雜評價時代」——政治人物同時被視為具優點與缺點的立體角色。意識形態仍是解釋政治傾向的重要變項，特別是民進黨與賴清德之間的「愛台灣」與「親美」連結，但民眾黨的支持則更多聚焦於能力與風格層面。值得注意的是，「政客、作秀、權謀、黑金」等負面詞彙在所有政黨中普遍存在，顯示社會大眾對政治的整體信任感仍待修復。2025年政黨品牌調查結果顯示，台灣政治正從對立走向多元，選民對形象與治理能力的要求日趨理性。政黨若要贏得信任，必須在理念之外，展現長期穩定的執政承諾與自我修正能力。研究主持人吳春城博士指出：「品牌是政治信任的延伸，能否誠實回應社會期待，將決定台灣政治文化的成熟度。」