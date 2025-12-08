我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初一本是告別舊的一年，以好心情迎接新年到來的一天。怎料，基隆市中正區三名國中生卻因施放沖天炮釀成火警，將停放在土地公廟旁的兩輛轎車生生炸毀。事後陳姓車主提起《刑事》公共危險與民事毀損之訴求償，如今判決結果出爐，兩名少年的父母必須連帶賠償共60萬元。被告少年的父親得知結果時只得無語凝噎，苦嘆：「真的承受不起」。事件發生於今（114）年1月29日大年初一晚間9時33分。三名國中生在廟前空地施放沖天炮，其中一枚卻不慎偏離方向，恰好落在停放於里民活動中心旁的轎車引擎蓋，引燃雨刷膠條後迅速延燒，最終波及另一輛車。儘管警消趕抵後在10分鐘內便撲滅火勢，但兩車卻已燒到面目全非。三名國中生隨後在家長陪同下向警方坦承施放爆竹，但辯稱原本朝別的方向發射，不清楚為何會意外落到車上。遭殃的陳姓車主向法院提起民刑事求償，主張兩部車的損失加總達72萬元。判決指出，朱姓少年與表弟施放爆竹時未能妥善控制方向，導致火苗掉落車體，引發燃燒後再延燒另一輛車。法院委託車商鑑定後認定，其中一輛車價值達60萬元，因此判決兩名少年及其法定代理人須連帶賠償陳男60萬元。然而判決一出，也讓朱姓少年的父親大喊「不合理」。他指出，一輛車已經以10萬元與車主和解，而另一輛三年車齡的車輛，法扶律師估算折舊後價值大約僅在29至30萬間。他坦言，孩子確實做錯事願意負責，但「心情從過年抑鬱到現在，不知道怎麼賠」，盼望能再與車主協商金額。目前判決尚可上訴。