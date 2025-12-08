我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔洪邏在台、韓2地也有著大批粉絲支持。（圖／翻攝自崔洪邏IG@eluhwa ）

▲崔洪邏不僅有大批球迷基礎，同時還備受廠商青睞，有不少廣告邀約。（圖／翻攝自崔洪邏IG@eluhwa ）

今（8）日職籃洋基工程啦啦隊洋基女孩再度丟出重磅名單，宣布韓籍啦啦隊第3位加入，就是被粉絲譽為「啦啦隊IU」的崔洪邏（최홍라），她不僅是韓國啦啦隊圈的超人氣成員，更是洋基女孩隊長睦那京的超級拍檔，2人合體消息一出，立即讓粉絲興奮直喊：「這對組合終於回來了！」洋基工程此波韓籍戰力補強，也象徵後續活動將更加國際化、內容更受期待。崔洪邏因喜愛卡比（KIRBY）而被粉絲封為「粉紅萌寵」，憑著清新甜美的外貌與自然反應，被韓粉暱稱為「啦啦隊 IU」，她11月初才受邀來台參加TCE卡牌展，親切應對加上可愛反差，讓不少台灣粉絲當場入坑，她從三星獅應援團出身，社群影響力曾名列韓職前十，更以高黏著度的互動被粉絲推為「最會寵粉的應援女孩」。2023年崔洪邏因膝傷停工，一度傳出即將退役，引發粉絲強烈不捨，但睦那京在她最低潮時伸手邀請，鼓勵她加入 LUNA 娘子軍，再度回到舞台，復出後的她魅力全面進化，不再只是可愛象徵，而是多了成熟氣場與穩定舞感，許多粉絲直呼：「她從萌妹進化成信仰等級。」春訓活動、訪問與雜誌拍攝更屢屢登上熱搜，人氣迅速回升。此次崔洪邏被指派為國家級啦啦隊的一員，代表韓國國家隊登上東京巨蛋應援舞台，過去崔洪邏曾說：「舞台是我的能量電池。」如今她以最亮眼的姿態回到世界級賽場，同時加入台灣啦啦隊應援，也讓一路陪伴她的粉絲紛紛留言：「終於看到妳站回最適合的地方。」隨著第3名韓籍成員公開，洋基工程的國際陣容日漸完整，也讓相關活動話題升溫，崔洪邏、睦那京以及李素敏等人組成的「粉紅軍團」，預期將在年底成為活動焦點，許多粉絲笑稱：「只要她們同框，攝影機根本不知道該拍誰。」