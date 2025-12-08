我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駕駛開著租賃車iRent進入停車場時，突失控暴衝撞爛整根柵欄。（圖／翻攝自爆料公社）

台北市松山區寧安街某停車場近日流傳一段影片，有一名駕駛昨（7日）下午駕駛租賃車iRent，欲駛進停車場時不明原因失控暴衝，撞爛停車場出入的柵欄，旁邊停放的多輛機車也慘遭波及。影片在網路上瘋傳，引起大批網友議論，嚇喊：「珍惜生命，遠離iRent。」據了解，這起事件發生在昨（7日）16時04分許於台北市松山區寧安街某私立高中的地下停車場。從網路流傳的影片中可見，監視器清楚拍下這名駕駛當時開著一輛白色租賃車iRent，一瞬間暴衝撞斷停車場進出的柵欄，而後整台車衝向機車停放區才停下，畫面相當驚悚。影片曝光後，瞬間掀起超過萬名網友朝聖，紛紛留言表示，「超級扯，下坡還能開成這樣是一路油門到底喔？」、「iRent本業是客人的租車賠償，副業才是租車」、「上次一個翻車，這次一個直接撞進來了，厲害了」。至於後續賠償事宜以及詳細肇事原因為何，還有待進一步調查釐清。