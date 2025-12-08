快幫幫這兩隻可憐的孩子！苗栗縣公館鄉「人人犬舍」違法繁殖案件被救出的273 隻品種犬，由苗栗動物保護防疫所持續舉辦認養活動，12月6日第二批156隻品種狗狗，有154隻都找到新家，不過卻有2隻吉娃娃，因「新飼主放棄」而還待在收容所中，明（9）日將重新抽籤找到新飼主，期盼真心愛牠們的飼主能讓這兩隻小可愛感受家的溫暖。
只有牠們2隻被剩下了！苗栗人人犬舍第二批認養加碼場
苗栗縣動物保護防疫所於12月6日舉辦「人人犬舍」第二批品種犬認養活動，156 隻狗狗包含日本狐狸犬、博美犬、吉娃娃、米格魯、威爾斯柯基、約克夏、剛毛獵狐㹴、柴犬、迷你杜賓、迷你雪納瑞、貴賓犬與臘腸犬等品種，最終154隻狗狗都順利找到新家。
不過，當天現場卻有新飼主因為「名下已經認養太多犬隻」，而決定放棄認養，讓2隻吉娃娃被遺留了下來。對此，苗栗動防所今（8）日中午也公布了兩隻吉娃娃的詳細資料，期盼讓愛牠們的人能看到這兩隻狗狗的可愛之處！
收容編號EAAAG1141115042
品種性別：吉娃娃母犬
顏色：咖啡白
詳細資料：點此
收容編號EAAAG1141116072
品種性別：吉娃娃公犬
顏色：棕白
詳細資料：點此
苗栗人人犬舍狗狗認養活動第二批加碼場次
地點：苗栗縣動物保護教育園區（收容所）
認養日期：12/９（二）
抽籤時間：12/6（六）下午13:30，2人以上以抽籤方式進行。
狗狗狀況：已絕育、晶片植入、狂犬病及10合1疫苗免疫注射完成。
注意事項：下午13:30未報到民眾無法參加抽籤，中簽民眾請當下確定是否認養，以利後續備取民眾認領養工作。認養當日需自備項圈、牽繩、運輸提籠。
苗栗人人犬舍這些狗狗還在動防所！未來將開放認養
除了第二批被剩下的2隻吉娃娃之外，苗栗縣議員陳光軒今（8）日也表示，人人犬舍第二批送養完畢之後，苗栗收容所內還剩下3隻剛生產完畢（各產下2、3、4隻幼犬）以及1隻待產中的狗狗，另有1隻母犬生產後，幼犬未能存活，母犬個體已完成絕育。
以上5隻狗媽媽再加上9隻幼犬，還有準備出生的狗寶寶，皆還待在苗收所，未來也將會等到狗媽媽們身體恢復後進行絕育、幼犬約6個月大絕育完成之後，開放民眾認養。
苗栗人人犬舍這些狗狗還在動防所！未來將開放認養
