▲大型活動「2025 Wild Wild 野生活」結合「高雄萬聖節」吸引大量人潮造訪衛武營。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 「鹹酥雞嘉年華」活動與演唱會同步舉辦，吸引眾多遊客。（圖／高市府觀光局提供）

針對近期外界引用單一區域、非全貌整體數據，指稱高雄市觀光住房率破功、是為欺騙市民等說法，高市府觀光局今（8）日依據交通部觀光署統計數據，對此嚴正駁斥並提出澄清說明，高雄旅宿業營運表現穩健，今年（114年）上半年1-6月多項觀光指標全面成長，其中，高雄無論「一般旅館」、「觀光旅館」、「整體旅館」住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一。觀光局表示，分析觀光產業發展與市場趨勢，應回歸整體客觀數據，依據交通部觀光署統計數據，今年（114）1-6月平均住宿與去年同期相比 ，高雄旅館（包含觀光旅館及一般旅館）住宿率為53.91%，較去年同期增加3.93%，成長率六都第一；住宿人次412.5萬，較去年同期增加21.3萬，成長5.47 %；外國旅客人次73萬，較去年同期增加7.6萬，成長11.6 %，成長率六都第一；營運收入89.2億，較去年同期增加約7億，成長 9.17%，成長率六都第一。依數據顯示，高雄住宿率、營運收入、外國旅客等各項關鍵指標皆較去年同期成長，成長率均為六都第一。其中，「觀光旅館」今年上半年住宿人次約67萬人次、總營收為32億，住宿率60.09%較去年同期增加5.32%，成長率亦為六都第一；如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾八成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光旅遊市場需求穩定成長。觀光局說明，旅館業分有「觀光旅館」及「一般旅館」，六都各「觀光旅館」房間數僅占該縣市「全部旅館」總房間數約10%至25%，故「觀光旅館住房率」無法代表該縣市「全部旅館真實住房率」，更無法完整呈現該縣市實際整體觀光發展情形。高雄市旅館總房間數量約2萬3,000間，其中觀光旅館10家，分別位於8處不同行政區，約3,500房，占全市總房間數的15%，若以單一行政區、單一旅館或單一觀光旅館住房率論斷全市整體住房率與觀光發展全貌，恐是以偏概全、明顯失準。觀光局指出，事實上，高雄不僅整體旅館多項指標成長率六都第一，「觀光旅館」住宿率表現亦相當突出。依據今年最新觀光旅館營運統計報表顯示，1-9月平均住宿率，新興區達 79.91%，鼓山區達 63.99%、苓雅區達66.24%、鹽埕區62.56%、鳥松61.59%，此5行政區均穩定維持在六成以上。有關民意代表於社群平台質疑「前鎮區觀光旅館住房率僅34%」引發外界關注，因前鎮區僅有一家觀光旅館，而該區「一般旅館」1-9月住房率達62%。觀光局強調，以單一行政區、單一觀光旅館概括全市統計值之說法，係以偏概全、明顯失準，恐打擊高雄觀光產業與旅遊市場信心。