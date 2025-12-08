我是廣告 請繼續往下閱讀

美國媒體《The Athletic》報導，費城費城人隊32歲的自由球員舒瓦伯（Kyle Schwarber），近日收到匹茲堡海盜隊開出的4年超過1億美元（約合新台幣31.1億元）合約，消息由知名記者Ken Rosenthal揭露，引發關注。舒瓦伯為當前自由市場上最受矚目的左打強打者之一，2025賽季轟出56支全壘打、132分打點，雙雙在國聯封王，其中全壘打數甚至超越道奇球星大谷翔平的55轟，成為火力最猛的打者。若此合約成真，將是海盜隊史上第二份的破億美元合約，2023年與雷諾斯（Bryan Reynolds）簽下的8年1億675萬美元，刷新球團紀錄。值得一提的是，海盜近年持續在薪資與戰績雙重低迷中掙扎，2025年全隊薪資僅排名全聯盟第26，渴望透過舒瓦伯的加盟翻轉命運。目前除了海盜，舒瓦伯的前東家費城人隊與其他數支球隊也傳出有意延攬這位強打外野手。市場普遍認為，舒瓦伯的動向將左右其他類似型態的打者行情，特別是日本即將透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆（東京養樂多）與岡本和真（讀賣巨人）兩位右打強棒，未來潛在落腳地或合約規模，恐因此出現變化。隨著冬季會議進行，舒瓦伯是否會改披海盜戰袍、成為球隊復興的關鍵拼圖，將成為自由市場後續觀察重點之一。