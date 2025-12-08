我是廣告 請繼續往下閱讀

表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對此，不只綠營人士出面幫忙護航，民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪7日也表示，真正該道歉的，是那些把政治玩成獵巫的人，不料卻被網友轟，「受害者都沒出來哭，不知道的人還以為他才是受害者，笑死人」、「你有了解再來發文好嗎？」。李家豪7日在臉書發文表示，他出生在公家宿舍，從小就是那個村子裡到處惹事的小霸王，搶彈珠、逞威風、吵吵鬧鬧，甚至會對同學口不擇言，在那個年紀，根本不知道什麼叫做「傷害」。李家豪狠酸，如果按現在媒體的標準，他童年恐怕早就被貼上「問題兒童」的標籤，而他爸媽，可能要出來開記者會道歉，還要承受外界對家庭教育的審判，「但事實是什麼？是爸媽、師長一點一點把我磨好，讓我學會尊重，學會克制，讓我成為今天能在社會立足的人，成長是動態的，錯誤是教材，不是判決。」李家豪直言，可現在，賴瑞隆的孩子在學校的過失，被無限上綱成政治戰爭的燃料，小孩的錯，被硬拉成家庭教育的崩壞，甚至決定爸爸有沒有資格選市長，「我不禁想問：到底是孩子犯錯，還是大人失心瘋？尤其是高雄市長這一戰，看起來不是普通的肉搏，是動了誰的奶酪，才要把一個孩子的成長史都挖出來示眾？」李家豪強調，政治人物可以攻擊、可以辯論、可以競爭，但不該用孩子的青春當作子彈，更不該把少年的過失，拿來當大人世界的武器，他想對這場政治鬥爭說一句，「孩子的錯，不是你們的機會。大人該被檢討的，是把無辜者推上刑台的殘酷，讓孩子在學校學會向錯誤道歉，不是讓父母在鏡頭前跪著贖罪。真正該道歉的，是那些把政治玩成獵巫的人。」然而貼文一出，立刻引來大批網友留言表示，「受害者都沒出來哭，不知道的人還以為他才是受害者，笑死人」、「你有了解再來發文好嗎？」、「是爸爸自己第一時間把『只是個8歲小孩』、『只是覺得好玩』，想用小孩來平撫他自己的政治危機，引起軒然大波的哪句話不是他說的？真的消費小孩的是那個自以為是的政客老爸！」、「為什麼跟兒子道歉，而不是被害人？是不是怪怪的？」、「你小時候惹事，父母是第一時間跟對方道歉？還是等事情炸到快沒救了，才出來說一堆有的沒的？」、「真是歪理，悲哀」、「大部份的批評是因為這對夫妻跟小孩在事發後的處理以及態度」、「很明顯就是道歉給大家看而已，當初愛理不理的」。