▲高雄市茂林國中校長陳儷今(右)致送感謝狀，由中鋼運通公司董事長黃一中(左)代表接受。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司攜手茂林國中於日前，在高雄市梓官區蚵仔寮海岸，舉辦淨灘活動，共同守護蚵仔寮海岸，為海洋永續盡心力。中鋼運通公司董事長黃一中表示，中鋼運通公司長期致力於推動ESG永續發展，視環境保護為核心營運目標之一，乃攜手茂林國中共同舉辦此一蚵仔寮海岸淨灘愛海洋公益活動，有中鋼運通公司總經理林錦駿率該公司同仁與眷屬，並結合茂林國中校長陳儷今及全體師生近90人齊聚蚵仔寮海岸淨灘。蚵仔寮海岸淨灘活動，首先由荒野保護協會領隊進行環境教育宣導，帶領參與者辨識海洋廢棄物種類，並教導區分應保留的天然資材，如漂流木、落葉與應撿拾的人造垃圾。隨後全員挽起衣袖，投入淨灘行動，共同清理海岸廢棄物，依照國際淨灘行動紀錄表進行分類統計，除清理大型廢棄物外，更著重於清除塑膠微粒的來源，如經過風化分解的漁網、塑膠袋與寶特瓶碎片，藉此降低海洋生物誤食風險，從源頭阻斷對生態系統的威脅，以實際行動展現中鋼運通公司守護海洋生態的決心。高雄市茂林國中校長陳儷今為感謝中鋼運通公司攜手該校師生舉辦淨灘活動，為海洋永續盡心力，乃致送感謝狀給中鋼運通公司，由該公司董事長黃一中代表接受。中鋼運通公司董事長黃一中指出，中鋼運通公司此次攜手茂林國中進行蚵仔寮海岸淨灘活動，正是中鋼運通公司落實ESG承諾的具體實踐，象徵企業將永續責任從營運端延伸至在地環境守護，展望未來，中鋼運通將持續透過系統性的環保行動，優化營運效能，並深化對海洋生態的實質貢獻，為企業永續發展挹注正向的循環動能。