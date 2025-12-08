我是廣告 請繼續往下閱讀

曾執導華山分屍紀錄片而廣為人知的導演謝升竑，近日遭到同為導演的前女友爆料，控訴他在兩人交往期間拍攝私密影像，甚至還家暴、劈腿。女方擔心分手後遭到外流，於今年8月底至台北市大安分局報案，並對謝升竑提出刑事、民事告訴，同時向法院聲請保護令。經警方製作筆錄後，案件由大安分局轉至新北市新店分局偵辦。然而，卻爆出謝升竑多次出入境未到案，且已搬離位於新店的租屋處。據《鏡週刊》報導，謝升竑及前女友兩人曾在今年6月時在租屋處對質，她指控男方當時對他動手動腳，要求對方刪除私密影像還稱「找不到」，但卻在其筆電中命名為「徵室友」的資料夾中發現該影像。不僅如此，女方更指控謝升竑出軌曾任坎城影展費比西獎評審的某影評人，震驚影視圈。但謝升竑否認指控，並稱這是前女友的「分手報復」，要女方提出證據外也好奇她的真正目的，「希望大家可以好好日子！」而兩人在分手後，由於女方已有穩定交往對象，擔心過去被拍攝的私密影像遭到外流，於8月時至台北市大安分局報案，並對謝升竑提告妨害性隱私及不實性影像罪。在警方製作完筆錄後，考量當時謝升竑的租屋處位在新北市新店區，全案轉由新店分局偵辦。不過，謝升竑多次出入境，警方曾於9月時通知其到案說明，至今不見人影且也已搬離租屋處，目前警方仍在積極偵辦當中。