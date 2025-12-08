12月美食優惠大放送！三商巧福表示，「牛肉麵、排骨飯」109元！週年慶12月9日至12月17日連吃9天，最高現省66元。活動首日出示身分證，對中字號含連續數字3375，免費贈送「原汁牛肉麵」1碗；丸亀製麵表示，12月筷吃丸亀日「牛肉烏龍麵」99元優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者整理省錢麵食好康，本文提供給讀者一次掌握。
三商巧福「牛肉麵、排骨飯」109元！週年慶優惠：對中身分證免費吃
迎接歲末時刻，三商巧福12月週年慶優惠，12月9日至12月17日連續9天，全台門市爽吃「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），最高現省66元相當划算。
《NOWNEWS今日新聞》推薦三商巧福怎麼買最划算？活動期間以悠遊付結帳，每筆享回饋3%、最高回饋18%。或於12月9日活動首日，到門市出示身分證對中字號含連續數字3375，就能免費贈送「原汁牛肉麵」爽吃1整碗。
丸亀製麵：「牛肉烏龍麵」99元！筷吃丸亀日優惠
12月11日最新筷吃丸亀日優惠！丸亀製麵表示，12月11日到丸亀製麵點購任一炸物，憑LINE優惠券爽吃中碗「牛肉烏龍麵」只要特價99元，對比原價134元、現省35元，相當於現打74折。
提醒大家，12月11日前加入丸亀LINE官方帳號好友，回答問題就能領取「加入禮」，點選圖文選單領取「丸亀日電子優惠券」。內用外帶皆適用，每券限優惠1次(碗)；外送不適用；優惠不併用。
資料來源：三商巧福、丸亀製麵
