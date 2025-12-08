我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西區焦點戰役由馬刺對決湖人，勝者將前進拉斯維加斯爭奪每人50萬美元的冠軍獎金。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA盃東區四強內戰將於12月10日開打，西區則是12月11日開打。（圖／取自NBA官方X）

2025年阿聯酋航空NBA盃（Emirates NBA Cup）小組賽落幕，「淘汰賽階段」將於台灣時間12月10日（週三）正式點燃戰火。晉級8強的球隊將面臨殘酷的「單敗淘汰制」，只要輸掉一場就得打包回家。首輪對戰組合話題十足，除了有「佛州內戰」邁阿密熱火對決奧蘭多魔術，西區更將上演鳳凰城太陽與奧克拉荷馬雷霆的強權碰撞，以及聖安東尼奧馬刺踢館洛杉磯湖人的焦點戰役。球員們不僅為了榮譽而戰，更為了那高達每人50萬美元（約新台幣1558萬元）的冠軍獎金全力以赴。本次晉級淘汰賽的8支球隊，包含了6個分組冠軍以及2支外卡球隊。根據賽程安排，8強賽將分兩天在各隊主場進行。12月10日由東區率先開打，早上7由熱火客場挑戰魔術，上演激烈的佛羅里達州內戰；早上9點半則由紐約尼克挑戰多倫多暴龍。西區戰場則在12月11日接力登場。早上8點半，太陽將作客雷霆主場，兩支進攻火力強大的球隊預計將擦出猛烈火花；壓軸好戲則在上午11點，由馬刺前往洛杉磯挑戰湖人。這場老牌勁旅的對決備受矚目，贏家將能收下前進賭城的機票。成功闖過8強賽的4支球隊，將於12月14日移師中立場地拉斯維加斯進行準決賽，勝者將在12月17日爭奪象徵最高榮譽的NBA盃冠軍獎盃。值得注意的是，NBA盃的所有賽事中，除了最終的「冠軍戰」之外，其餘包括小組賽、8強與準決賽的成績，皆會列入NBA例行賽戰績計算。這意味著球員的數據與球隊勝敗都攸關季後賽資格。唯獨12月17日的冠軍賽屬於「額外賽事」，數據與勝負都不會計入例行賽統計。至於未能晉級淘汰賽的22支球隊，聯盟也已安排在12月12日至16日期間進行另外兩場例行賽，補足整季82場的賽程。為了增加比賽張力，NBA官方祭出了高額獎金制度。只要打進8強，每位球員就能獲得5萬美元獎金；晉級4強則翻倍至10萬美元；亞軍球隊每人可領20萬美元。最終捧起冠軍金盃的隊伍，每位球員將可獲得高達50萬美元（約新台幣1558萬元）的豐厚獎金。賽後媒體評審團也將選出賽事MVP與最佳陣容，表彰表现最優異的球員。7:00｜邁阿密熱火 @ 奧蘭多魔術9:30｜紐約尼克 @ 多倫多暴龍8:30｜鳳凰城太陽@ 奧克拉荷馬雷霆11:00｜聖安東尼奧馬刺@ 洛杉磯湖人準決賽（拉斯維加斯）冠軍賽（拉斯維加斯）