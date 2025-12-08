我是廣告 請繼續往下閱讀

▲餐飲部分推出豪華炭烤海陸盤，包括龍蝦、爐烤美國安格斯牛、現烤BBQ等精緻個人主餐，並搭配超過30道料理的「半自助 Semi-buffet」。（圖／青青食尚花園會館提供）

▲「落羽松變色季 × 星空BBQ派對」將聖誕節元素與落羽松季結合，旅人能在森林裡散步、品嘗美食，在自然與音樂陪伴下度過充滿儀式感的聖誕週末。（圖／青青食尚花園會館提供）

迎接聖誕節與落羽松轉紅最美時刻，擁有7000坪森林莊園的「青青食尚花園會館」宣布於12月21日17:00至20:30舉辦年度限定「落羽松變色季 × 星空BBQ派對」。活動結合聖誕燈景、草地音樂會與豪華海陸套餐，打造絕美冬季森林慶典。青青食尚花園會館以遍植上百棵落羽松的森林草原區聞名，春夏的清新綠意與秋冬的橙紅秘境相映成趣，每到變色季節總吸引大批旅人朝聖。園區內除知名彩色玻璃小教堂倒映水池，更坐落一座彷彿走入迪士尼《美女與野獸》的歐式白色大教堂，在聖誕燈飾與冬季氛圍陪襯下，宛如走入歐洲山丘的童話場景。「星空BBQ派對」將以冬季聖誕主題打造沉浸式體驗，現場安排草地音樂會、太空人丟丟樂、聖誕小物市集與手作落羽松浮油花等活動，邀民眾在星光與燈光之間享受暖冬氣息。餐飲部分推出豪華炭烤海陸盤，包括龍蝦、爐烤美國安格斯牛、現烤BBQ等精緻個人主餐，並搭配超過30道料理的「半自助 Semi-buffet」，從開胃菜、沙拉、起司、歐式麵包到湯品、甜點、水果一應俱全，打造冬季最豐盛的聖誕饗宴。青青食尚花園會館表示，落羽松的午後光影是全場最迷人時刻，也是許多人拍照打卡的夢幻角度。今年將聖誕節元素與落羽松季結合，希望旅人能與親友在森林裡慢慢散步、品嘗美食，在自然與音樂陪伴下度過充滿儀式感的聖誕週末。活動門票每人1580元+10%，即日起報名可享早鳥優惠1380元+10%。活動目前已開放線上訂購，民眾可至官方網站報名享早鳥優惠。