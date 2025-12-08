我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控為詐團洗錢，台北地院今年1月依《組織犯罪條例》、加重詐欺等52罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑，全案現由二審高等法院審理中。高院本月5日開庭後，法官裁定已遭羈押21個月的杜秉澄、劉向婕各以100萬、80萬元交保。目前劉向婕已交保，杜秉澄的親友尚未現身幫他辦交保。對此，徐巧芯回應，希望加重刑罰能夠還給受害者公道，並讓加害者受重刑，「包含鞭刑實施的可能我都支持」。徐巧芯大姑夫婦，劉向婕、杜秉澄涉嫌替詐團洗錢遭判刑10年及15年有期徒刑，目前已經關了21個月。對此2人上訴，並聲請具保停押，高院審理後，5日裁定以80萬及100萬元交保，並須配戴電子腳環，但當時到銀行打烊都湊湊不出錢，延後到今天再辦保。但傳出，杜秉澄家人不只遠在屏東，還籌錢困難，整個上午都沒人出現，如果今天以前都沒人來辦保，夫妻倆就會再度還押。目前徐巧芯的婆婆今下午已到高院幫女兒劉向婕辦理交保手續。截至下午3時，杜秉澄的親友尚未現身幫他辦交保。對於杜秉澄交保卡關，徐巧芯回應，「詐騙應受到最嚴厲之懲處，我在立法院相關的議案均有簽署。希望加重刑罰能夠還給受害者公道，並讓加害者受重刑，包含鞭刑實施的可能我都支持。」支持鞭刑詐騙犯。