節目緊急決議 製作組證實全面暫停出演

朴娜萊否認非法療程 坦言雙方已見面釐清誤會

韓國綜藝圈近日震盪不斷，因《我獨自生活》、《驚人的星期六》等節目走紅的朴娜萊，近來捲入多項指控，包括霸凌前經紀人、私用公司資金、以及接受疑似非法醫療注射等，爭議擴大速度宛如滾雪球，她在今（8）日透過社群平台發聲，宣布「全面暫停所有演藝工作」，強調會在所有事實被釐清前退出大眾視線，也向長期支持她的觀眾深深致歉。隨著朴娜萊主動宣布停工，她參與的固定節目也迅速做出應對，《我獨自生活》製作單位其後發表聲明，表示已就外界爆料展開內部查證，並評估事件嚴重性後，決定尊重她的意願，全面停止相關錄製，製作組也向觀眾致歉，承諾會以更嚴謹態度守護節目公信力，其他她主持的節目亦相繼喊卡，象徵綜藝界一線主持人的活動全數按下暫停鍵。造成此次風暴的導火線來自前經紀人接連向媒體爆料，他指稱曾被朴娜萊要求「全天候待命」、「替她辦理私人差事」，甚至提到她曾動用公司資金支付非公務支出，引起大量批評。事件延伸後，又傳出朴娜萊在非醫療院所施打點滴，引發非法醫療疑雲，對此朴娜萊與經紀公司均予以否認，並反控前經紀人勒索，雙方各執一詞，法律戰劍拔弩張。面對爭議擴大，朴娜萊公開表示該名替她施打營養針的人確實持有醫師執照，並不是外界所指的非法「點滴阿姨」，也否認與抗憂鬱藥物有關，她透露直到事件爆發前一天才與前經紀人會面溝通，部分誤會已獲釐清，但她也坦言自身仍有不足之處需要時間反省，並承擔外界期待中的責任，她表示：「作為帶給大家歡樂的人，我不能讓個人問題拖累節目。」朴娜萊自KBS第21期公開招募出道後，憑著鮮明風格與綜藝感迅速竄紅，2019年奪下MBC演藝大賞，隔年又在百想藝術大賞拿下綜藝女子賞，是韓國綜藝界極具代表性的人物，此次無限期停工，外界直言是「綜藝界的巨大空缺」，目前相關指控仍待檢警與雙方法律團隊進一步釐清，而她何時能復出，也成為各界關注焦點。