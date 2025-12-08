我是廣告 請繼續往下閱讀

通緝犯遛狗遭行刑式槍殺 槍手燒車滅證、變裝搭船潛逃

殺手團駭人跟監17天 清晨遛狗成奪命破口

槍手返台即取槍踩線1個月 南下高雄執行槍殺

監視器曝疑1號槍手身分 案發前一天撞車提前落網

槍擊案9名共犯遭起訴 槍手與主謀落跑成「4大通緝要角」

高雄左營區文學路8月22日清晨，一名51歲羅姓通緝犯遭人埋伏，以近距離「行刑式」猛轟16槍橫死住家外50公尺處，兇嫌駕駛的白色BMW最終棄置在橋頭區一處農田放火焚燒，警方隨後展開追緝，發現槍手是一名來自新北的楊姓男子，他在逃逸過程中不斷變裝、改搭計程車，案發後更偷渡出境。檢調追查發現，槍手楊云豪只是「替補」，因疑似原定的1號槍手案前發生車禍、通緝身分曝光落網，才臨時由他頂上犯案。橋頭地檢署今日偵結，起訴9名共犯，至於潛逃出境的楊云豪與主嫌范嘉榮等4人，已遭檢方發布通緝。回顧這起槍擊案，8月22日清晨6點多，高雄左營一名因涉詐欺、竊盜遭通緝的51歲羅姓男子外出遛狗，卻遭人埋伏猛轟16槍，倒臥住家外50公尺當場斃命。槍手犯案後火速竄入白色BMW逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證，期間多次變裝、轉搭計程車，還有共犯全程接應。警方追查一度受阻，未料兇嫌一週後更逃到屏東東港，最後搭漁船偷渡出海，人間蒸發。檢警專案小組回溯調閱案發前一個月羅男住處周邊監視器，發現8月7日有不明人士在附近電桿裝設攝影機，經查由一名徵信業者架設。據悉，殺手集團為掌握羅男生活作息，監視他至少17天行蹤，確認他每天晨間會單獨外出遛狗，遂擬定犯案時機。調查指出，槍手楊云豪7月返台後，在主謀范嘉榮安排下前往新竹取槍，接著轉乘多種交通工具南下高雄，歷時約一個月，多次前往羅男住處規畫逃逸路線，最終在8月22日下手行兇。專案人員清查監視器時，意外發現現場另有一名行跡可疑男子。經比對，其行動軌跡與踩線方式與主嫌楊男相當相似，疑為「1號槍手」。離奇的是，這名周男在案發前一天因車禍被查出通緝身分，當場遭逮捕，等於提前落網。警方不排除他可能臨陣脫逃，但周男否認參與行動或認識殺手，因而未列為同案共犯。檢警循線清查監視器，鎖定槍手身分為楊云豪，並揪出幕後主嫌范嘉榮，以及多名負責接應、交付槍枝與提供交通支援的成員，檢方近日偵結起訴9名參與執行的共犯，但槍手楊云豪和策劃主謀范嘉榮等4名主要嫌犯，仍逍遙法外，目前已遭檢方通緝。