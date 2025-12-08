並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會、大批藍委反彈，認為是立委「自肥」條款。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今（8）日受訪時就說，黨團幹部會議大家有共識，認為這件事必須經過更縝密、周延的討論以後，「因此暫時還不會排案」。不過國民黨團稍早指出，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之，國民黨立法院黨團今天召開幹部會議討論，據悉，該場會議由黨團書記長羅智強主持，幹部會議最後決定，不急著推進修法，與會成員也認為這兩案不能硬幹，相關議題應讓各界充分討論、蒐集更多意見，達成共識後再考慮如何處理，且暫時還不會排案。牛煦庭今天受訪時也表示，任何一個法案進到討論程序以後，就會受到社會各界的檢驗，當然也要保持開放的心態，接受批評指教並做合理的修正，今日的黨團幹部會議，基本上大家有一定的共識，這件事必須經過更縝密、周延的討論以後，再做定案，因此暫時還不會有排案的動作，請大家放心。怎料，國民黨團稍早透過新聞稿表示，陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發各界討論。今天上午黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，國民黨團說，依據本黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，本黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。國民黨團最後說，在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。據悉，這次幹部會議確實有不少委員對助理費除罪化表達意見，但僅有意見表述，沒有所謂「決議」，國民黨團書記長羅智強當下回應說「繼續聽取各界意見」，真正能夠做決議的只有黨團大會，至於牛煦庭稱「不會有排案的動作」，僅是個人意見表達。