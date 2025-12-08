我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲（右)致贈鳳梨酥給范德盧(左)。（圖／南市府提供）

▲延續兩市自2009年簽署經貿投資備忘錄並締結為友誼市的情誼，雙方並就高科技園區發展交換意見、拓展更多可能。(圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲日前出訪歐洲，期間與駐荷蘭台北代表處大使田中光一同拜會荷蘭阿梅爾市(Almere City)市長范德盧（Mayor Hein van der Loo)，延續兩市自2009年簽署經貿投資備忘錄並締結為友誼市的情誼，並就高科技園區發展交換意見、拓展更多可能。黃偉哲回顧自1624年以來台南與荷蘭的歷史連結，去年台南迎來與世界相遇400週年，更突顯兩市在歷史與文化上的深厚淵源。過去兩市官方訪團曾多次互訪，他歡迎阿梅爾市的業者、師生團體、科技人才多來台南進行產業或教育考察，以增進跨文化的理解。范德盧說，阿梅爾市自1976年建市，即將迎來城市的50週年；憑藉鄰近阿姆斯特丹的區位優勢及循環經濟城市定位，阿梅爾市正規畫興建首座科技園區（High-tech Campus），盼打造結合高等教育、住宅與產業的複合型基地。黃偉哲也分享台南產業的實務經驗，同時指出產業投資的五大關鍵要素包括土地、供電、供水、人才與勞動力，黃市長舉例，台南市不僅透過回收再生水來穩定供應高科技製程的用水，同時也供應充沛的綠電，導入永續能源的做法獲阿梅爾市認同。黃偉哲強調，隨著台灣半導體產業赴歐設廠的趨勢明確，同時南部科學園區持續擴增，期盼兩市未來能在高科技領域創造互惠雙贏局面。田中光則表示，台南不只盛產美味且營養價值高的水果，更具高科技與半導體產業實力，台灣與荷蘭在半導體供應鏈的合作前景可期，大使並於會中推薦阿梅爾訪團造訪台南。田中光大使為外交資歷豐富的資深外交官，他也曾任外交部政務次長，這次市府訪團在駐處團隊的協助下推動城市外交，也共同推進台荷關係。阿梅爾市由過去填海造陸用地轉型為兼具商業與住宅機能的都市，而面對氣候變遷的挑戰積極推動低碳與循環經濟政策，它的地理條件優越，並以特色現代化建築呈現獨特都市風貌。2022年台南市於圖書館舉辦廣阿梅爾靜態特展，讓市民朋友體驗友誼市的魅力。