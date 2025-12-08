正式宣布台灣花式滑冰選手李宇翔擔任 2026 年米蘭冬季奧運台灣代言人。這是台灣睽違30年再度在冬奧花式滑冰項目亮相

▲安聯人壽總經理羅偉睿(左)與中華隊花式滑冰選手李宇翔。圖/安聯提供)

安聯人壽今(8)日於台北 NOKE 忠泰樂生活極光冰場舉辦冬季主題發布記者會，，現場同步首播全新冬奧形象影片，象徵安聯支持夢想、勇氣與陪伴精神的深化。安聯集團身為奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴，長期投入運動支持與全民健康推廣。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier） 表示：「我們非常榮幸邀請到台灣近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的選手李宇翔擔任代言人。台灣位處熱帶，冰上訓練資源有限，但他仍以明確目標與穩定紀律，一步一步累積，最終站上冬奧舞台。發布會中，安聯正式推出全新品牌形象廣告《Step Into Life》。影片以李宇翔的真實追夢歷程為核心，他不僅是近30年首位站上冬奧舞台的台灣花滑選手，也是第一位由台灣本土環境培養出的花滑冬奧代表。廣告呈現他從冰上資源稀少的環境起步，自行設計比賽服、自學編舞、主動安排海外訓練與比賽，影像同時記錄教練、奶奶與夥伴在背後的支持。記者會現場，李宇翔以冬奧代言人身分亮相，分享克服傷勢、跨越環境限制的心路歷程。他表示：「能代表台灣前進冬奧，是非常重要的榮譽。感謝安聯一路支持，今天看到形象影片與布置，更讓我充滿力量，也希望把台灣的熱情帶到世界舞台。」他特別提到家人的支持，尤其是阿嬤一路陪伴，更是他最重要的精神力量。緊接著安聯首度公開冬奧形象影片，以「跨越、堅持、前進」為核心，呼應安聯作為社會支持力量的品牌願景。