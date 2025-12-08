我是廣告 請繼續往下閱讀

38歲已婚成衣商丁女，身高163，體重71公斤。三年前產後身材一直沒恢復正常，為了瘦身，和友人相偕去診所施打瘦瘦針，卻由於副作用，睡眠更差，未見瘦身效果外，還比之前胖了2公斤。丁女近期至阮綜合醫院「身心舒壓減重門診」就醫，醫師洪櫻娟評估診斷為「壓力肥」，透過舒壓治療，丁女身心狀況、體重都獲得改善。醫師洪櫻娟說明，丁女家庭工作兩頭燒，由於事事求好，導致慢性壓力，睡眠品質不好，雖然生活習慣、飲食都很自律，對健康和身材的自我要求高，但產後身材一直沒恢復，打瘦瘦針未見效果反而胖了2公斤，種種因素導致丁女更加焦慮。經評估診斷為「壓力肥」，透過舒壓治療，兩個月內壓力荷爾蒙逐漸降低了，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在的丁女士神清氣爽，體重還減下5公斤。醫師洪櫻娟說明，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥。成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制主要有，刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖；延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感；使大腦中樞神經抑制食慾。藉以上達到體重控制的目的。洪櫻娟進一步指出，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是研究與臨床經驗觀察到下列情況，像是食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應等。曾有憂鬱或焦慮病史者容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至出現憂鬱傾向或自我否定感。洪櫻娟對於想藉施打瘦瘦針減重者提出三項建議，「施打前」務必與醫師討論過去的情緒或心理病史，例如長期被否定、被貶低的經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。「施打後」觀察自我的情緒變化，若出現明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療。「確保營養與睡眠」避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，「美容覺」是舒壓減重的關鍵要素。洪櫻娟呼籲，任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合。唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。