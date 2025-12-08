我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025「艋舺大拜拜」活動流程一次看。（圖／台北市政府）

2025「艋舺大拜拜」青山宮遶境管制範圍

▲2025「艋舺大拜拜」12月9日（周二）暗訪第一天路線圖。（圖／台北市政府）

▲2025「艋舺大拜拜」青山宮遶境12月10日（周三）暗訪交通管制路線。（圖／台北市政府）

▲12月11日（周四）為正日遶境，會在萬華全區大遶境，影響範圍最廣。（圖／台北市政府）

在地人與通勤族交通建議

台北市萬華區百年廟宇青山宮明（9）日起將舉辦「114年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」，俗稱「艋舺大拜拜」的活動將一連3天展開，適逢建宮170周年，活動將更加熱鬧，對此，北市警方也公布了3天交通管制範圍，建議通勤族下班時避開，免得回家通勤路程受阻囉！（一）14時起至17時止及20時至24時止，管制範圍：1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。（二）16時起至21時止，管制範圍：1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。2.廣州街（昆明街-環河南路）東西雙向彈性管制，建議車輛改道桂林路、和平西路。（三）9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：1.康定路（桂林路-貴陽街）兩側。（四）實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷（均含）以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段（均含）以東，中華路一段、東園街、中華路二段（均不含）以西，成都路（不含）以南。（一）14時起至17時止及20時至24時止，管制範圍：1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。（二）17時起至22時止：1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。2.成都路管制往西（上中興橋），建議車輛改道忠孝橋。3.康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。（三）9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：1.成都路（中華路-西寧南路）兩側。2.康定路（成都路-廣州街）西側、康定路（桂林路-貴陽街）兩側。（四）實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷（均含）以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段（均含）以東，中華路一段、中華路二段（西側含）以西，忠孝西路2段（南側含）以南。（一）管制時段：17時至21時止，管制範圍：1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。2.環河快速道路（往南）管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。（二）管制時段：17時至24時止，管制範圍：1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。（三）17時起至22時止：1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。2.成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋。3.康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。（四）實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路（均含）以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 （均含）以東，中華路一段、中華路二段（西側含）、西園路2段（含）以西，漢口街二段（不含）以南。這三天傍晚下班時段，強烈建議避開中興橋（成都路端容易回堵），改走忠孝橋或華江橋。建議搭乘捷運至「龍山寺站」或「西門站」步行前往，千萬不要開車進入萬華舊街區。