美廉社深耕在社區、巷弄間已經許久，服務不少鄰里購買生鮮蔬果、日常用品的需求，然而今年全面換上電子價卡之後廣受民眾好評，但有不少人卻發現，美廉社的電子價卡上總是有許多商品有兩個價格，好奇原因到底為何？對此，美廉社官方也拍攝影片解答，原來兩個價格一邊是正常的「促銷價」，另一邊則是快要即期的商品「更優惠的價格」，讓不少婆媽紛紛留言：「這真的太方便了！全聯真的要趕快跟上。」
美廉社價格常有2個霧煞煞！實測買2次才發現詭異
《NOWNEWS》記者住家旁30公尺就有一間美廉社，日前去購買一瓶家庭號統一豆漿時，就發現上面電子價卡有兩個數字，分別是70元以及63元，當下沒有細看就直接拿，結帳時是63元，想說應該是原價70元特價63元的意思。
後來在12月4日又跑去同間美廉社買，價格還是一樣，同樣隨手拿了一瓶要結帳，但這次刷出來價格變成70元，讓記者感到非常困惑：「在價卡沒有變的情況，為何前幾天買是63元，今天就變成原價70元？」結果才剛好在疑問跟朋友討論時，美廉社官方竟然釋出電子價卡常有2個價格的解釋，瞬間都替自己解惑了，覺得很重要，來向讀者報導分享。
美廉社電子價卡「2個價格怎麼看」？官方解答被讚爆：全聯快跟上
原來，美廉社的電子價格上如果出現「2個價格」，左邊的價格並不是原價的意思，而是該商品的「促銷價」；右邊的價格則是就是如果剛好這幾天要喝，門市也剛好有符合效期的產品，即可享有更優惠的促銷價，所以記者實際上第一次購買到的家庭號統一豆漿，就是符合價卡上右邊的效期促銷價，所以才會是63元；第二次購買則是不符合效期促銷價格，因此就是以原本促銷價購買啦！
舉例來說，一罐波蜜果菜汁的效期是12月9日，然而在美廉社電子價卡上左邊為25元，右邊為20元並標註效期12/9日前，那麼今天購買這罐波蜜果菜汁就只要20元，如果是買到12月10日效期的波蜜果菜汁，就是25元囉！影片曝光後，不少網友紛紛回應「這真的很方便看！謝謝解答終於不會搞錯」、「全聯真的要快點跟上了啦！電子價卡超優質」、「這價卡真的很不錯，前幾天去有發現，領先同業先不提，竟然連即期品的價格都一目瞭然」。
全聯更換電子價卡真的有望！聽見消費者聲音「門市已經試辦」
然而最近針對全聯價格標示常常錯誤的問題，全聯也虛心接受並且深切檢討標價問題，表示因為一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者的誤解，讓盡力想提供優惠價給顧客的美意大打折扣，全聯針對這點深感抱歉。
然而全聯也允諾，已經聽見消費者的聲音，全門市會逐步更改為電子價卡。目前其實就有全聯門市在甜點區以及蔬果專區開始設立電子價卡，甚至上面還有美廉社沒有的背景動畫，才剛推出就已經廣受好評，希望未來全面落實之後，標價不再成為讓消費者有疑慮的地方囉！
資料來源：美廉社官方Threads
