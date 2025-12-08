我是廣告 請繼續往下閱讀

美廉社價格常有2個霧煞煞！實測買2次才發現詭異

想說應該是原價70元特價63元的意思。

「在價卡沒有變的情況，為何前幾天買是63元，今天就變成原價70元？」

▲今天當你想到美廉社買一罐鮮乳，但看到電子價卡上有2個價格，到底結帳會是哪一邊的價位呢？（圖/美廉社Threads）

美廉社電子價卡「2個價格怎麼看」？官方解答被讚爆：全聯快跟上

左邊的價格並不是原價的意思，而是該商品的「促銷價」；右邊的價格則是就是如果剛好這幾天要喝，門市也剛好有符合效期的產品，即可享有更優惠的促銷價

▲美廉社官方解答電子價卡看法，左邊就是正常促銷價，右邊就是即期品促銷價，上面都會標註日期，如果該商品符合日期，結帳就會是右邊的價格。（圖/美廉社Threads）

一罐波蜜果菜汁的效期是12月9日，然而在美廉社電子價卡上左邊為25元，右邊為20元並標註效期12/9日前，那麼今天購買這罐波蜜果菜汁就只要20元，如果是買到12月10日效期的波蜜果菜汁，就是25元囉！

全聯更換電子價卡真的有望！聽見消費者聲音「門市已經試辦」

已經聽見消費者的聲音，全門市會逐步更改為電子價卡。