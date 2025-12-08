我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊花式滑冰選手李宇翔回憶自己跨越青年組、首次挺進成人組大賽的那場比賽，仍然覺得心跳加速。(圖/安聯提供)

「阿嬤每次都問我，今天練得怎麼樣，有沒有哪裡痛，或比賽結束後會一起討論。她的支持是我非常重要的力量。」他說。

▲李宇翔的名字逐漸被國際舞台認識，而他自己則把使命感視為下一階段的起點。(圖/安聯提供)

台灣花式滑冰一哥李宇翔，在有限的資源環境中，出生於冰上運動資源稀少的台灣，李宇翔的訓練過程遠比一般人艱辛。他在冰時有限的環境中摸索技術、安排自主訓練，甚至親自設計比賽服裝、自學編舞、規畫海外訓練與賽程。沒有專業團隊包圍，他便成為自己的團隊；沒有現成的道路，他就自己鋪出路。他回憶自己跨越青年組、首次挺進成人組大賽的那場比賽，仍然覺得心跳加速。「那是我人生第一次站上成人組舞台，氣氛完全不同。我能感覺到自己在做一件真正重要的事。」他說。這些選手背後看似簡單的動作，其實需要數千次的失敗與修正，而他從未因環境限制而退縮。在追夢的路上，他最常提到的，是家人與教練的陪伴。尤其是阿嬤永遠坐在場邊的那個身影。在爭取米蘭冬奧資格的關鍵比賽中，他面對強敵與巨大壓力，即便完成所有動作，也仍不確定結果會落在哪裡。「等分數的時候真的很緊張，我覺得自己也許不一定能贏。」他坦言。直到成績揭曉的瞬間，他才真正確定自己得到了代表台灣出征冬奧的門票。「當下是一片空白。我甚至以為是不是聽錯了。」那一刻，他心裡浮現的第一個念頭，就是家人與一路陪伴他的夥伴。李宇翔的名字逐漸被國際舞台認識，而他自己則把使命感視為下一階段的起點。他的故事也受到安聯人壽的關注與支持，並成為全新品牌形象《一路精彩 安聯同行（Step Into Life）》的核心人物。透過他的真實經驗，品牌希望傳達陪伴、信賴與勇氣的力量，成為選手與大眾邁向下一步的後盾。