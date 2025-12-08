AAA頒獎典禮剛在高雄落幕，主辦單位隔天隨即加碼推出ACON 2025音樂節，原訂下午至晚間連續演出的卡司中，KISS OF LIFE最受粉絲矚目，未料正式演出一開場就被觀眾發現「少了一位成員」，明明下午彩排時，Natty仍對鏡頭活力揮手、看起來精神極佳，到了晚間正式登台卻完全不見蹤影，全場粉絲邊看表演邊狂刷社群，瞬間將「Natty去哪裡？」推上熱搜，對此經紀公司昨日晚間發表聲明，直言：「Natty突然出現心悸及過度換氣，不得已無法參與此次舞台演出。」
舞台編排臨時調整 粉絲又驚又急
KISS OF LIFE在AAA強勢演出後人氣暴漲，而ACON的舞台安排也隨之被放大關注，然而正式演唱時，觀眾立刻察覺隊形與分配疑似「缺口明顯」。不少人第一時間以為是演出特別設定，但隨後發現整段表演皆以3人方式呈現，讓台下瞬間炸鍋，粉絲形容：「嘴巴跟著唱、手在錄影、手機在找Natty！」社群更出現大量詢問，「是不是不舒服」、「會不會是突發狀況」，擔心情緒一度淹滿留言區。
S2娛樂其後緊急發布官方公告，正式說明Natty的身體情況，公司表示她在上台待機期間「突然出現心悸與過度換氣等症狀」，情況發生得太快，來不及提前向粉絲公告，因此只能臨時讓其退出演出，聲明中提到Natty在情況被立即處理後，目前狀態已穩定，正在休息調養中，公司也為讓粉絲受到驚嚇而致歉。
健康優先成共識 後續行程將另行調整
S2娛樂強調，未來Natty是否能參與其他活動，將會以她的健康恢復程度作為最優先考量，必要時會暫停或調整行程，避免再度造成身體負擔。公司也再次強調「藝人的健康高於一切」，承諾會持續支援Natty接受治療與休息，不會強迫她帶病登台，粉絲看到公告後雖然心疼，但也紛紛留言：「希望她好好休息」、「健康最重要」、「沒關係，我們等她」。
Natty的臨時缺席讓ACON短短前半場就製造巨大討論度，不少粉絲回顧她昨日下午彩排的狀況，仍不敢相信她晚間會因急性身體不適無法登台，對於這位以穩定舞台實力著稱的成員來說，此次意外也讓大批歌迷備感擔心。
儘管如此，粉絲一致表示會以溫柔的方式等待她康復，再以完整體亮相舞台，Natty的狀況後續將由公司發布更新，KISS OF LIFE的舞台能否早日四人回歸，也成為粉絲最關心的焦點。
KISS OF LIFE「NATTY」缺席 2025 ACON 舞台相關說明
您好，這裡是 S2 Entertainment。
今日在 2025 ACON 舞台待機期間，旗下藝人 NATTY 出現 突發性的心悸以及過度換氣症狀，因此不得已無法參與本次舞台演出，特此向各位說明。
症狀發生於上台前的最後時刻，屬於必須立即處置的緊急狀況，
未能提前告知粉絲們，在此深感抱歉，也懇請諒解。
NATTY 於症狀發生後，目前正在休息並逐漸恢復中。
後續行程是否能夠進行，將以藝人的恢復狀況為最優先考量，
並會再透過後續公告向大家說明。
對於讓粉絲們擔心，我們再次表示誠摯的歉意。
本公司今後也會把藝人的健康與安全放在最優先位置，
並全力支援她接受充分治療與休養，確保完全恢復。
謝謝大家。
資料來源：S2娛樂官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
KISS OF LIFE在AAA強勢演出後人氣暴漲，而ACON的舞台安排也隨之被放大關注，然而正式演唱時，觀眾立刻察覺隊形與分配疑似「缺口明顯」。不少人第一時間以為是演出特別設定，但隨後發現整段表演皆以3人方式呈現，讓台下瞬間炸鍋，粉絲形容：「嘴巴跟著唱、手在錄影、手機在找Natty！」社群更出現大量詢問，「是不是不舒服」、「會不會是突發狀況」，擔心情緒一度淹滿留言區。
S2娛樂其後緊急發布官方公告，正式說明Natty的身體情況，公司表示她在上台待機期間「突然出現心悸與過度換氣等症狀」，情況發生得太快，來不及提前向粉絲公告，因此只能臨時讓其退出演出，聲明中提到Natty在情況被立即處理後，目前狀態已穩定，正在休息調養中，公司也為讓粉絲受到驚嚇而致歉。
S2娛樂強調，未來Natty是否能參與其他活動，將會以她的健康恢復程度作為最優先考量，必要時會暫停或調整行程，避免再度造成身體負擔。公司也再次強調「藝人的健康高於一切」，承諾會持續支援Natty接受治療與休息，不會強迫她帶病登台，粉絲看到公告後雖然心疼，但也紛紛留言：「希望她好好休息」、「健康最重要」、「沒關係，我們等她」。
Natty的臨時缺席讓ACON短短前半場就製造巨大討論度，不少粉絲回顧她昨日下午彩排的狀況，仍不敢相信她晚間會因急性身體不適無法登台，對於這位以穩定舞台實力著稱的成員來說，此次意外也讓大批歌迷備感擔心。
儘管如此，粉絲一致表示會以溫柔的方式等待她康復，再以完整體亮相舞台，Natty的狀況後續將由公司發布更新，KISS OF LIFE的舞台能否早日四人回歸，也成為粉絲最關心的焦點。
KISS OF LIFE「NATTY」缺席 2025 ACON 舞台相關說明
您好，這裡是 S2 Entertainment。
今日在 2025 ACON 舞台待機期間，旗下藝人 NATTY 出現 突發性的心悸以及過度換氣症狀，因此不得已無法參與本次舞台演出，特此向各位說明。
症狀發生於上台前的最後時刻，屬於必須立即處置的緊急狀況，
未能提前告知粉絲們，在此深感抱歉，也懇請諒解。
NATTY 於症狀發生後，目前正在休息並逐漸恢復中。
後續行程是否能夠進行，將以藝人的恢復狀況為最優先考量，
並會再透過後續公告向大家說明。
對於讓粉絲們擔心，我們再次表示誠摯的歉意。
本公司今後也會把藝人的健康與安全放在最優先位置，
並全力支援她接受充分治療與休養，確保完全恢復。
謝謝大家。
資料來源：S2娛樂官網
更多「2025AAA在台灣」相關新聞。