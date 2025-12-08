我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KISS OF LIFE昨日下午彩排時全員到齊，未料晚間少一人。（圖／讀者提供）

舞台編排臨時調整 粉絲又驚又急

▲Natty昨日晚間演出消失，讓不少粉絲都十分緊張。（圖／翻攝自S2娛樂官網）

健康優先成共識 後續行程將另行調整

藝人的健康高於一切

KISS OF LIFE「NATTY」缺席 2025 ACON 舞台相關說明

AAA頒獎典禮剛在高雄落幕，主辦單位隔天隨即加碼推出ACON 2025音樂節，原訂下午至晚間連續演出的卡司中，KISS OF LIFE最受粉絲矚目，未料正式演出一開場就被觀眾發現「少了一位成員」，明明下午彩排時，Natty仍對鏡頭活力揮手、看起來精神極佳，到了晚間正式登台卻完全不見蹤影，全場粉絲邊看表演邊狂刷社群，瞬間將「Natty去哪裡？」推上熱搜，對此經紀公司昨日晚間發表聲明，直言：「Natty突然出現心悸及過度換氣，不得已無法參與此次舞台演出。」KISS OF LIFE在AAA強勢演出後人氣暴漲，而ACON的舞台安排也隨之被放大關注，然而正式演唱時，觀眾立刻察覺隊形與分配疑似「缺口明顯」。不少人第一時間以為是演出特別設定，但隨後發現整段表演皆以3人方式呈現，讓台下瞬間炸鍋，粉絲形容：「嘴巴跟著唱、手在錄影、手機在找Natty！」社群更出現大量詢問，「是不是不舒服」、「會不會是突發狀況」，擔心情緒一度淹滿留言區。S2娛樂其後緊急發布官方公告，正式說明Natty的身體情況，公司表示她在上台待機期間「突然出現心悸與過度換氣等症狀」，情況發生得太快，來不及提前向粉絲公告，因此只能臨時讓其退出演出，聲明中提到Natty在情況被立即處理後，目前狀態已穩定，正在休息調養中，公司也為讓粉絲受到驚嚇而致歉。S2娛樂強調，未來Natty是否能參與其他活動，將會以她的健康恢復程度作為最優先考量，必要時會暫停或調整行程，避免再度造成身體負擔。公司也再次強調「」，承諾會持續支援Natty接受治療與休息，不會強迫她帶病登台，粉絲看到公告後雖然心疼，但也紛紛留言：「希望她好好休息」、「健康最重要」、「沒關係，我們等她」。Natty的臨時缺席讓ACON短短前半場就製造巨大討論度，不少粉絲回顧她昨日下午彩排的狀況，仍不敢相信她晚間會因急性身體不適無法登台，對於這位以穩定舞台實力著稱的成員來說，此次意外也讓大批歌迷備感擔心。儘管如此，粉絲一致表示會以溫柔的方式等待她康復，再以完整體亮相舞台，Natty的狀況後續將由公司發布更新，KISS OF LIFE的舞台能否早日四人回歸，也成為粉絲最關心的焦點。您好，這裡是 S2 Entertainment。今日在 2025 ACON 舞台待機期間，旗下藝人 NATTY 出現 突發性的心悸以及過度換氣症狀，因此不得已無法參與本次舞台演出，特此向各位說明。症狀發生於上台前的最後時刻，屬於必須立即處置的緊急狀況，未能提前告知粉絲們，在此深感抱歉，也懇請諒解。NATTY 於症狀發生後，目前正在休息並逐漸恢復中。後續行程是否能夠進行，將以藝人的恢復狀況為最優先考量，並會再透過後續公告向大家說明。對於讓粉絲們擔心，我們再次表示誠摯的歉意。本公司今後也會把藝人的健康與安全放在最優先位置，並全力支援她接受充分治療與休養，確保完全恢復。謝謝大家。