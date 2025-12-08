我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前鴻海集團資訊長胡智深為戴正吳追討6億元獎勵金案出庭作證。（圖／記者劉松霖攝）

▲前鴻海雲端事業群副總裁吳惠鋒作證說，郭台銘在合約打勾處簽名代表他同意這件事的決定。（圖／記者劉松霖攝）

▲郭台銘上次公開現身是鴻海科技日同框董事長劉揚偉，今日法院開庭有傳喚他，但他並未出庭作證。（圖╱記者林汪靜攝，2025.11.20）

前鴻海集團副總裁戴正吳退休後狀告老東家追討6億元，主張鴻海創辦人郭台銘曾和他簽下獎勵合約卻沒有兌現，新北地方法院為釐清郭台銘當家時期的決策模式以及當年與戴正吳簽約情形，今天傳喚郭台銘、時任鴻海雲端事業群主管及副總裁吳惠鋒、鴻海資訊長胡智深，但郭台銘並未現身，只有吳惠鋒與胡智深出庭作證，吳惠鋒看了所謂「獎勵合約」上的郭董簽名，表示這代表是郭台銘同意的事情，但後續要進行什麼他不清楚。獎勵金案源自2016年的「鴻夏戀」，郭台銘砸下將近800億台幣併購日本夏普，找來多年戰友戴正吳擔任社長。戴正吳赴日1年半期間，帶領夏普連續14季賺錢，從東京證交所二部返回東證一部，但到了2022年，戴正吳並未照原定計畫出清十代面板廠「堺工廠」，反而花305億元買回七成多股權，後續導致夏普由盈轉虧，外界解讀，這是戴正吳黯然交棒、無法風光退休的主因。今日出庭的2名證人都是戴正吳聲請傳喚，吳惠鋒說，他所帶領的雲端事業群有2萬多名員工，在他退休時營業額7千多億元；他的上級主管是郭台銘，會在簽呈、便條紙或電子白板上直接指示他。審判長想確認是否有郭台銘簽了、鴻海卻「不算數」的情形？吳惠鋒對於什麼是「不算數」感到困惑，強調董事長交辦事項「我們一定會去做」，如果董事長改變決定的話會在上面簽名。吳惠鋒證稱，他當副總裁是郭台銘決定的，他不知道是否經過董事會決議、不知道後面決策的過程，至於副總裁是否有獎勵分紅？包括股票嗎？吳惠鋒說都有，不需要拿錢去買，是依據部門業績來決定拿多少股票，每年會在固定時間發獎金和股票，他沒有請求過。公司每年給股份到他負責的部門，他再發給底下的人；他個人的股份是董事長直接決定要給多少。吳惠鋒說他知道鴻海併購夏普，不過沒參與併購，也不清楚戴正吳併購夏普的認股協商過程；對於鴻海發行IPO、進行併購或在其他國家上市，總經理需要認購新公司股票嗎？他也不了解。戴正吳律師當庭提示「獎勵合約」，吳惠鋒看了說上面有3項，劃掉2項、勾1項，郭台銘在打勾處簽名的意義代表同意，依據以往的經驗，知道這是董事長同意這件事的決定，但後續有什麼程序，他就不清楚。鴻海集團曾對本案聲明，已進入訴訟程序，不再就細節進行評論；集團一貫秉持合法合規，所有決策與行動均依照相關法令及公司治理原則辦理。