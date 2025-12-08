我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台銀金鑽條塊生肖版」牌告價格。（圖／擷取自台灣銀行官網）

在預期美國12月將再降息，美元走弱，國際黃金現貨價格漲破4200美元，一度來到4259美元，目前在4219美元附近。台灣銀行今（8）日也推出金鑽條塊馬年生肖版，由中央造幣廠鑄造，重量1台兩（37.5g）。根據台銀牌告價，金鑽條塊生肖版1台兩賣出價16萬1307元。台銀委託中央造幣廠鑄造金鑽條塊馬年生肖版今日正式開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（1台兩37.5 g）、含金成色（Fine Gold 999.9）及條號。主題圖案「一馬當先」描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿佈幸運草的曠野，象徵勇往直前及好運綿延不絕的祝福，更寓意得天獨厚、馬到成功，希冀新的一年能藉駿馬縱橫馳騁之勢，迎來「一馬當先、成功躍進」的嶄新篇章。至於背景放射狀幻彩防偽設計，在不同轉動角度下可以看到不一樣的光影色彩變化，更加襯托出主題金馬的英姿，也增添本金品的貴氣。台銀強調，該行金鑽條塊(含生肖版)均可回售台銀，流通性佳，但生肖版均僅限量5000條。以台銀牌告價來看，金鑽條塊生肖版一台兩賣出價16萬1307元。不過，國際金價近來又漲破4200美元，展望2026年，台銀最新報告提出，世界黃金協會（WGC）提出3種可能情境，若經濟成長放緩、美國聯準會進一步降息，金價可能溫和上漲5%至15%；若全球陷入「末日循環」，地緣衝突與經濟同步衰退，金價可能大漲15%至30%；若通膨回歸並推動美元走強，金價則可能回落5%至20%。此外，各國央行需求與黃金回收供應仍是重要的不確定因素，投資人需密切關注政策走向與地緣風險另外，印度消費者今年透過正規管道抵押超過200公噸的黃金首飾，顯示黃金在新興市場不僅是投資工具，更是金融抵押品的重要角色。若印度經濟顯著放緩，可能引發黃金抵押品的強制清算，增加二級市場供應，對金價形成壓力。同時，全球黃金ETF在2025年吸引770億美元資金流入，增持超過700公噸，投資需求仍是主要驅動力，這些現象凸顯黃金在金融市場的多重功能，是避險資產，也是流動性來源，也顯示無論情境如何演變，黃金的多元化與下行保護能力在高度不確定的世界中依然不可或缺。