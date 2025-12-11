秋冬正是台灣品嚐螃蟹的好時節，海峽會2025蟹宴以「一蟹千味・旬蟹之饗」為題，《辰男台粵饗宴》推出期間限定「雙蟹饗宴」套餐，總監方永銘搭配「溫中調養」進補重點，端出「順德魚湯松葉蟹」、紅蟳「手拆蟹肉戈渣」、「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」焗烤三點蟹，免動手大啖三品種螃蟹共6道蟹料理。《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃，推薦重點菜色與菜單一覽，本文提供給讀者一次掌握。
海峽會：《辰男台粵饗宴》雙蟹饗宴！
海峽會《辰男台粵饗宴》即日起至12月31日，期間限定推薦「雙蟹饗宴」10道套餐、內含多達6道螃蟹料理，免動手就能一次大啖松葉蟹、紅蟳、三點蟹；順應廣東菜講究「順時而食」的飲食之道，端出選用上等去骨土雞腿熬煮的「黨參花菇燉雞盅」，搭配有補氣養血的黨參、花菇、紅棗等溫性食材老火靚湯，醇厚湯韻替饕客溫補。「雙蟹饗宴」每位3680元（10%服務費另計）。
《NOWNEWS今日新聞》記者試吃推薦6道螃蟹菜色：
◾️紅蟳「手拆蟹肉戈渣」
海峽會廚藝團隊以「經典為底、創新為序」作為「雙蟹饗宴」料理主軸，老菜新作的「手拆蟹肉戈渣」，承襲粵式經典戈渣的點心工藝，以雞肉取代傳統的雞胇、做成戈渣搭配紅蟳蟹肉、再點綴魚子醬，吃得到外酥內糯的口感。
◾️「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」焗烤三點蟹
以西式技法重新構思的蟹蓋料理，主廚將三點蟹肉、馬斯卡彭起司與馬蹄丁結合白醬後，以馬斯卡彭起司焗烤，簡單一勺一勺舀出綿密蟹肉，記者吃起來酥脆中帶有滑嫩的口感，風味不偏鹹還多出奶香。
◾️「紫蘇午魚佐蟹黃膏」
選以當季肥美午仔魚，去刺去骨後以清酒醃漬、包裹紫蘇葉油炸至外酥內嫩。搭配以蟹黃與蟹肉炒製出像是蛋花般的濃郁蟹黃醬，再點綴炸紅醋薑提味拉出層次。海峽會表示，淡雅香氣的紫蘇可同時調和螃蟹的寒性。
◾️「順德魚湯松葉蟹」
潮汕菜傳到內陸後的順德廣東菜，「順德魚湯松葉蟹」先將鮮魚煸炒至焦香、加入高湯大火炒到湯濁味濃，搭配的香煎松葉蟹散發原始鮮美風味，援引法餐形式加入蝦油與蝦籽點綴提味，在醇香魚湯中吃得到蟹肉的清甜。
◾️「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」
主廚親赴新加坡習藝，「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」一上桌迸發辛香，清蒸鱈場蟹搭配新加坡香辣醬，佐以底層酥炸吐司與蛋白芙蓉獲得平衡，一時在嘴中嚐到酥、嫩、辣、鮮風味，記者忍不住推薦這套蟹肉份量頗多，香嗆風味更讓人停不下筷子。
◾️「百花蟹鉗香米飯」
手打蝦仁成漿、取之包覆松葉蟹鉗酥炸，佐以金湯藤椒汁、搭配「金包銀」手法炒製的粵式香米飯，酸香與椒麻香烘托出蟹肉的鮮甜，記者建議可先吃蟹鉗原味，再依照喜好沾取金湯藤椒汁。
而《懷石SHABU SHABU》也同步推出冬季限定「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐，主廚嚴選柴魚昆布高湯襯托松葉蟹搭配日本A5和牛，鮮美海味交融肥腴肉香。套餐每套12000元（10%服務費另計），限時供應至12月31日。
另外，台北嘉佩樂酒店板前無菜單日本料理「Mizue」，由師承「關西壽司之神」森田一夫的主廚Hara Katsunori打造的節慶套餐，引進日本北陸冬季限定珍饈香箱蟹，推薦體型精巧卻飽含濃郁蟹黃與飽滿蟹籽的冬日極致鮮味；並搭配以十二生肖為靈感釀製的年度限量佳釀「水芭蕉・馬年限定」純米大吟釀佐餐，寓意迎新納福，為來年注入美好。
資料來源：海峽會、台北嘉佩樂酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
海峽會《辰男台粵饗宴》即日起至12月31日，期間限定推薦「雙蟹饗宴」10道套餐、內含多達6道螃蟹料理，免動手就能一次大啖松葉蟹、紅蟳、三點蟹；順應廣東菜講究「順時而食」的飲食之道，端出選用上等去骨土雞腿熬煮的「黨參花菇燉雞盅」，搭配有補氣養血的黨參、花菇、紅棗等溫性食材老火靚湯，醇厚湯韻替饕客溫補。「雙蟹饗宴」每位3680元（10%服務費另計）。
◾️紅蟳「手拆蟹肉戈渣」
海峽會廚藝團隊以「經典為底、創新為序」作為「雙蟹饗宴」料理主軸，老菜新作的「手拆蟹肉戈渣」，承襲粵式經典戈渣的點心工藝，以雞肉取代傳統的雞胇、做成戈渣搭配紅蟳蟹肉、再點綴魚子醬，吃得到外酥內糯的口感。
以西式技法重新構思的蟹蓋料理，主廚將三點蟹肉、馬斯卡彭起司與馬蹄丁結合白醬後，以馬斯卡彭起司焗烤，簡單一勺一勺舀出綿密蟹肉，記者吃起來酥脆中帶有滑嫩的口感，風味不偏鹹還多出奶香。
選以當季肥美午仔魚，去刺去骨後以清酒醃漬、包裹紫蘇葉油炸至外酥內嫩。搭配以蟹黃與蟹肉炒製出像是蛋花般的濃郁蟹黃醬，再點綴炸紅醋薑提味拉出層次。海峽會表示，淡雅香氣的紫蘇可同時調和螃蟹的寒性。
潮汕菜傳到內陸後的順德廣東菜，「順德魚湯松葉蟹」先將鮮魚煸炒至焦香、加入高湯大火炒到湯濁味濃，搭配的香煎松葉蟹散發原始鮮美風味，援引法餐形式加入蝦油與蝦籽點綴提味，在醇香魚湯中吃得到蟹肉的清甜。
主廚親赴新加坡習藝，「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」一上桌迸發辛香，清蒸鱈場蟹搭配新加坡香辣醬，佐以底層酥炸吐司與蛋白芙蓉獲得平衡，一時在嘴中嚐到酥、嫩、辣、鮮風味，記者忍不住推薦這套蟹肉份量頗多，香嗆風味更讓人停不下筷子。
手打蝦仁成漿、取之包覆松葉蟹鉗酥炸，佐以金湯藤椒汁、搭配「金包銀」手法炒製的粵式香米飯，酸香與椒麻香烘托出蟹肉的鮮甜，記者建議可先吃蟹鉗原味，再依照喜好沾取金湯藤椒汁。
資料來源：海峽會、台北嘉佩樂酒店