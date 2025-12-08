我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡佾均表示，宇唐建設的核心使命，是讓年輕族群在選擇住宅時，不再需要在價格與品質之間做抉擇。（圖／宇唐建設提供）

宇唐建設於 2025 年正式成立，創辦人蔡佾均在木工家庭的成長背景，從小對材料挑選、木工實作及組裝的耳濡目染，讓他在年輕時便具備對工序的敏銳度。大學期間開始承接木作案場後，其工作逐漸擴及親子館、宿舍與各式商空，再延伸至室內設計與統包工程。多年在現場累積的協調、施作與規劃經驗，不僅讓他掌握建築相關工種的節奏，也奠定日後創立宇唐建設的核心思維，使品牌在初期便具備高度的實務基礎與細節要求。在統包與設計合作的多年歷程中，工程現場的實況讓蔡佾均深刻理解產業中存在的資訊落差，包括材料被替換、成本不透明、工序遭刪減等狀況。面對這些現象，宇唐建設以專業建構一套可對照的標準流程，從材料等級到施工方式均以透明化呈現，使每一道工序都有明確依據。長時間在現場與各工種合作，使蔡佾均對泥作、地坪、木作、油漆到櫃體製作等項目具備實際成本判斷能力。宇唐建設依據這些經驗建立成本模型，排除層層外包與重複費用，將資源投入在必要工序與關鍵材料上，以確保品質的同時維持合理價格。在過往的裝修與統包工程中，建築本身的先天問題常常在最後階段才浮現，例如隔音不足、管線位置不合邏輯或防水未確實施作等，都使後期施工難以徹底改善。宇唐建設的成立，正是希望從建築規劃端著手，將結構配置、排水動線、管線配置、防水做法與隔音要求一次整合，減少後端補救的侷限。蔡佾均指出，宇唐建設採用「以終為始」的策略框架，先確立品牌想提供的住宅樣貌—價格合理、品質穩定、耐用可靠，再依此反推每一項工法、材料與人力的配置。這項策略使團隊在面對時間、成本或市場壓力時，仍能依循既定方向運作，不會因短期利益而稀釋品質，專案管理也因這套原則而更加明確。公司成立後陸續整合建築規劃、營造管理、財務制度與空間美學等多種領域人才，形成一支具備完整開發能力的團隊。宇唐建設同時與知名建築師合作，使每個案場都能兼具機能、空間效率與視覺調性。宇唐建設首件進入市場的建案被視為品牌的起跑線，因此團隊從土地評估、平面配置到施工管理皆以最嚴謹的方式推進。在速度與品質間採取更穩健的節奏，確保每個細節能與品牌理念一致。蔡佾均表示，宇唐建設的核心使命，是讓年輕族群在選擇住宅時，不再需要在價格與品質之間做抉擇。以透明程序、合理成本和專業流程作為基礎，提供一種既能負擔、又能安心久住的居住選擇。對許多人而言，買房是人生最重要的決定之一，而宇唐建設希望成為協助實現這份願景的可靠夥伴，持續透過務實方式為市場帶來更友善的住宅可能。