「萊爾富2026馬年福袋換包裝了欸！不再用紙袋裝了，CP值真的很讚，零食也是常吃的那種，給我台積電股票啊！」

▲萊爾富福袋最近有門市已經搶先開賣，許多買到的民眾超開心，表示商品CP值非常高。（圖/Threads）

萊爾富開賣「2026馬年福袋」！外袋升級、抽台積電輝達股票超猛

外袋是可重複使用的「保冷袋」，重點是「加量不加價」，每袋售價依舊是200元。

▲萊爾富今年擺脫紙質裝的福袋，馬年福袋外觀大升級成可重複使用的袋子，而且加量不加價！依舊是200元一袋。（圖/Threads）

馬年發財卡在10月29日就已經在門市開賣，每張100元；而馬年抽獎券則是隨著福袋內附贈

▲萊爾富馬年福袋內一共會有8種零食餅乾組合，外加一張可以抽獎的馬年抽獎券，有機會可以抽中台積電股票一張或是輝達股票500股！（圖/Threads）

萊爾富2026馬年福袋獎項一次看！越早買抽獎次數越多

發現其實馬年福袋在門市正式開賣的時間應該是12月24日，有部分民眾已經買到，應該是有門市已經搶先開賣

📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25

📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11