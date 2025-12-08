萊爾富又搶先出手了！每年到了快新年時，四大超商都會推出人氣福袋，並且祭出各種大獎吸引民眾購買，然而2026年馬年即將到來，萊爾富除了率先推出「2026馬年發財卡」之外，近日不少民眾在門市已經可以買到「2026馬年福袋」，今年不僅外包裝大升級推出可重複使用的保冷袋，內容物相當豐富還能抽大獎台積電、輝達股票等，抽中瞬間變成百萬富翁！讓不少民眾已經搶先買入直呼：「今年萊爾富福袋CP值真的猛」、「萊爾富今年福袋可以買啊！」
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富2026馬年福袋真的有夠超值的啦！一袋200元我直接扛一箱有4包，順便集點換了一個萊爾富小燈箱！」、「萊爾富2026馬年福袋換包裝了欸！不再用紙袋裝了，CP值真的很讚，零食也是常吃的那種，給我台積電股票啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我們這邊還沒開賣啦！羨慕你們先買了」、「天啊！今年外面是袋子還沒漲價喔」、「我要抽輝達跟台積電股票！先買一箱再說」、「內容物本身就很不錯，完全不是清庫存超讚，我抽到我愛的樂事跟可樂果」、「裡面還有抽獎卡，CP值超級猛」、「袋子升級不漲價很少見欸！200元這CP值太神，開賣也想來買一個」。
萊爾富開賣「2026馬年福袋」！外袋升級、抽台積電輝達股票超猛
去年萊爾富販售2025蛇年福袋時，外包裝都還是紙袋裝，今年規格不同！馬年福袋直接更換全新包裝，外袋是可重複使用的「保冷袋」，重點是「加量不加價」，每袋售價依舊是200元。根據官網介紹，馬年福袋一共會有8種零食、糖果、餅乾的組合，另外每袋都會有宅神爺御守卡以及「馬年抽獎券」一張。
這張「馬年抽獎券」跟「馬年發財卡」有一點不同，馬年發財卡在10月29日就已經在門市開賣，每張100元；而馬年抽獎券則是隨著福袋內附贈，只不過兩個最大獎都是抽台積電股票五張以及2位輝達股票500股，另外還能立即抽大獎，有機會可以獲得iPhone 17、Switch 2、越捷航空台灣越南雙人來回機票、LG空氣清淨機、LG除濕機、DORIS行李箱組合等優質好禮。
萊爾富2026馬年福袋獎項一次看！越早買抽獎次數越多
不過記者在萊爾富官網查看馬年福袋資訊時，發現其實馬年福袋在門市正式開賣的時間應該是12月24日，有部分民眾已經買到，應該是有門市已經搶先開賣，但如果該間店還沒有販售，也請有禮貌地詢問是否能購買，不要為難店員哦！另外，因為馬年福袋的大獎不是一次抽出幸運得主，而是會分成7次抽獎，包括台積電5次以及輝達股票1次2名，也就是說你越早登錄序號你就有越多抽獎機會！
以下是這次萊爾富2026馬年福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你：
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
