全球車壇具高度指標性的汽車評選之一，日本年度風雲車Japan Car of the Year（JCOTY）獎項，近日公布評選結果，今年年度風雲車冠軍為速霸陸（Subaru）今年發表的第6代Subaru Forester，擊敗了Honda和Toyota的車款奪冠。
根據讀賣新聞與共同社報導，汽車雜誌編輯組成評審團的日本年度汽車評選執行委員會，於4日公布第46屆日本年度風雲車（Japan Car of the Year，JCOTY）評選結果，今年在日本熱銷的第6代Subaru Forester以1149分奪得冠軍。
Subaru Forester在這份榜單上，以73分之差，擠下了Honda次世代跑車Prelude，排在第三的則是Toyota Crown Estate，Nissan Leaf則位居第四；Volkswagen ID. Buzz則是唯一擠進前五的非日系車款。
報導提到，第6代Subaru Forester於今年四月發布，這是該系列車型七年來首次進行全面性改版。首次在高階車款中搭載了Strong Hybrid混合動力系統，根據行駛狀況自動切換引擎與電動馬達的動力輸出，使燃油效率比上一代提升了三成。安全輔助功能等方面也獲得了好評。
「日本年度風雲車」評選對象是在今年10月前一年期間內發售或發布的車輛。這是速霸陸自2020年憑藉「Levorg」獲獎以來，時隔五年的再次獲獎。
Subaru在官網中發布消息，強調Forester是一款經典的 SUV，無論日常駕駛還是特殊場合，都能滿足駕駛者的期望。擁有先進的安全功能，讓駕駛者相當安心；卓越的駕駛性能，讓駕駛成為一種樂趣；同時具有可充分利用的實用功能。
Subaru也提到，自4月發布以來，這款車輛以銷售至少3萬輛，這次是第四度獲得日本年度風雲車大獎，Subaru的CEO大崎篤表示，「公司正加速推進創新製造，拓展產品線以滿足客戶多樣化的需求，此次獲獎大大地增強了我們的信心」
