新竹縣一所國中今（8）日下午傳出墜樓意外，一名國三男學生於下午2點多從校內建物墜下，被發現時已倒臥地面，送醫前失去生命跡象。醫院全力搶救，仍於下午4時許宣告不治；突如其來的悲劇，令校方與家屬深感震痛，確切原因仍待後續調查。新竹縣教育處獲報後立即派員前往了解。據悉，是校內老師率先發現倒地學生，並通報相關單位處理。教育處表示，目前事發情形仍在調查釐清，希望外界給予校方與家屬充分空間，不要過度揣測。警方已介入調查，初步排除外力介入的可能；至於該名學生為何墜落、事發前是否有異常狀況，仍有待進一步調查釐清。