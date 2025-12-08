我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場聚集3-40名粉絲等待姜秀京（右）、姜秀智，甚至有粉絲獻上花朵，讓姊妹2人都十分開心。（圖／記者張一笙攝）

剛落地就衝免稅店 姜秀京下飛機狂拍「李珠珢」

▲姜秀京一落地就直奔免稅店，拍自己的好夥伴李珠珢。（圖／翻攝自姜秀京IG@shu_gang._）

現場粉絲獻花迎接 兩姊妹開心合照不間斷

▲姜秀京清晨就開心曬機票，宣布要跟雙胞胎妹妹一起來台灣玩。（圖／翻攝自姜秀京IG@shu_gang._）

曾說台灣是夢想地 她把「第2人生」獻給啦啦隊

▲姜秀京（如圖）不論是年紀、資歷都與李珠珢較相近，因此2人在此次國家級啦啦隊應援中有最多互動。（圖／記者張一笙攝）

首次台灣旅行開箱啟動 粉絲敲碗安排應援舞台

▲姜秀京上月中與李珠珢一同登上東京巨蛋，她在受訪時向《NOWNEWS今日新聞》記者坦言自己十分珍惜這樣的機會：「舞台是我第2次人生！」（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神姜秀京（강수경）今（8）日上午與雙胞胎妹妹姜秀智（강수지）一同抵達台灣，2人這趟行程是成年後首次沒有家人陪同的「真正意義上的海外旅行」，她在出發前便難掩興奮，清晨便在IG曬出機票與行李照。而姜秀京在落地後第一件事，就是直奔桃園機場第一航廈的免稅店，對著自己國家隊的默契小夥伴、富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢的廣告看板狂拍，讓不少粉絲都笑翻。有趣的是，姜秀京一下飛機就推行李走進機場免稅區，下一秒立刻掏出手機開始猛拍照，原來她第一時間就看見了國家隊好夥伴李珠珢的免稅店看板，這幕上傳IG後隨即引發粉絲熱議。李珠珢作為她在日前在韓國啦啦隊界國家隊默契小夥伴，也是她參與東京巨蛋國家隊應援的戰友，看到熟悉面孔出現在台灣機場，姜秀京笑得合不攏嘴，連妹妹也在旁邊一起拍照記錄，讓粉絲直呼：「根本鐵粉認證」、「太可愛了吧，這友情無敵了」。姜秀京一早就上傳機票到IG限動，讓不少粉絲立刻察覺到來台行程，桃園機場接機區因此湧入大批等待的粉絲，2姊妹一踏出門口就被熱情包圍，讓姜秀京驚呼：「哇，怎麼這麼多人！」語氣又驚又喜。由於這是2姊妹首次到台灣旅遊，粉絲特別準備花束與應援看板，甚至有粉絲精準抓準她們喜歡的顏色與造型，姜秀京收到花後露出招牌甜笑，立刻主動與粉絲合照，妹妹姜秀智也頻頻向大家揮手示意、簽名，現場粉絲形容：「她們像是突然走進現實的漫畫人物。」機場氛圍宛如小型見面會，雖然只有短短5分鐘，粉絲們卻十分滿足。姜秀京先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時曾吐露心聲，坦言是啦啦隊讓她「再一次站上舞台」，甚至形容那是屬於她的「第二次人生」，當時她毫不猶豫說出：「我最想去台灣！」姜秀京解釋這份嚮往是來自於許多前輩與夥伴，包括李珠珢、李雅英等人，口中描述的台灣應援文化：「她們說那是溫暖、浪漫、又很真心的地方。」加上她看到李雅英、李珠珢在生日時收到台灣粉絲包下公車的應援廣告，這樣的畫面直到現在仍深深刻在她心裡：「我曾想過，如果有機會，我一定要親自感受！」根據記者掌握消息，此次姊妹2人台灣行並非工作安排，但粉絲已經開始敲碗希望她能：「順便看看台灣球場」、「偷偷體驗一下真正的台式應援」，不少網友在社群寫道：「歡迎秀京跟秀智來玩」、「她值得台灣的舞台」、「她跟珠珢的友誼太可愛了」。