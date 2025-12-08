我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍提案將立法院編列公費助理經費，改為直接撥給立委使用，就連國民黨立院助理也炸鍋，而總召傅崐萁誇讚稱是「進步法案」。對此新北市議員林秉宥今（8）日表示，當初是各縣市議長到立院陳情助理費修法，怎麼如今改成陳玉珍版本？助理費全進了立委口袋，「是把全台灣地方議長當成塑膠嗎？」陳玉珍提案將立法院編列公費助理經費，改為直接撥給立委使用，讓國民黨立院助理也炸鍋，藍營驚覺風向不對才宣布暫緩修法。對此林秉宥質疑，民意代表助理費修法，一開始是由各地方縣市議長到立法院去陳情，重點是明明是縣市議會請託的案件，怎麼變成只有立法院組織法修改成陳玉珍版本？林秉宥表示，立委助理費全部進入立委口袋，一年680萬元怎麼用，全都是立委說了算？還只有立委適用的法案？「是把全台灣地方議長當成塑膠嗎？」