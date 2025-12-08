我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後多次提及「鄭習會」，綠媒日前報導，對岸提出「堅決反對賴清德總統提出的國防預算」等三張門票，做為鄭習會的前提。國民黨則回應，純屬捏造，都是廉價的謠言。如果所謂的條件說為真，那廉價的不是謠言，而是習大大。根據媒體報導，對岸之所以提出條件，是因為對綠營出身的鄭麗文相對陌生，憂心國民黨在地方大選「偏離航道」，所以提出鄭習會的「三張門票」，包括：一、阻擋軍事採購預算，二、阻止限制陸配及兩岸往來的國安法制立法進程；三、樂見國民黨堅定重申以中國統一為目標的發展軸線，但應提出體制改革與具體行動。媒體的報導提及非常多的細節，但正因為太細，看起來反而假。首先，報導quote「堅決反對賴清德總統提出的國防預算」，但「總統」這字眼絕對不可能出自對岸之口，即便是「馬英九總統」都不行，遑論是賴清德。這樣的錯誤，至少顯示媒體的報導不精準。其次，就如國民黨回應的，國民黨副主席蕭旭岑和張榮恭到對岸訪問時，賴清德根本沒有宣布軍購特別預算，國共兩黨又如何會以此為條件？對岸對於台灣政局並非一無所知，不會不瞭解鄭麗文令不出黨中央的困境，不會不知道鄭麗文的手伸不進立法院，又怎麼會把擋預算和立法，當成鄭習會的條件？而要國民黨提出體制改革，插手國民黨的事務，那就更不是共產黨會幹的事。由於國共特殊的歷史情結，共產黨一向把國民黨放在一個相對平等的位置，只要國民黨主席到北京，必然是由中共中央總書記出面，從2005年的「連胡會（連戰、胡錦濤）」到2016年的「洪習會」（洪秀柱、習近平）皆是如此。2015年在新加坡的「馬習會」和2024年的「馬習二會」，則不屬於黨對黨的規格。對共產黨而言，國、共兩黨領導人只有見或不見的選項，不讓見就不去北京，沒有插手國民黨內事務的道理。況且，對岸在兩岸交流或政黨交流上，一向是抓大放小、要名不要利，只要在大原則上承認一中、「有利祖國統一大業」，小的紛擾和歧見都不是問題。「馬習二會」時，馬英九在會談中把「中華民族」講成「中華民國」，對岸不也假裝沒發生、沒聽到。以往兩岸交流，只有對岸「讓利」的份，從來沒有台灣讓利的。所謂的「三張門票」，要的不僅是口頭的說法，還有實質的作為。若共產黨真的提出這樣的條件，那又能拿出什麼給國民黨？還是只要能見到習近平，就該謝主隆恩？若是認為習近平會要這些零碎、細瑣的東西，也未免太小看習大大的格局了。雖然鄭麗文多次喊出「鄭習會」，但未來一年是中美關係的關鍵年，川普跟習近平不僅要互訪，兩人還可能見4次面。在這種情況下，對岸不管對鄭麗文有沒有好感，大概都不會希望兩黨的互動影響到中美關係。而且，明年有「九合一」大選，2028年有總統選舉，短期之內鄭麗文和習近平並沒有合適見面的時機，也看不出非見不可的必要。對岸對鄭麗文表達出的立場應該沒有疑問，但仍然必須觀察鄭麗文在國民黨內的政治份量，以及國民黨2028年的競爭態勢，才能決定應該用怎樣的規格和態度，和鄭麗文領導的國民黨中央互動。國民黨副主席層級訪陸應該仍會持續，但短期內也不會有太明顯的進展或成果。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com