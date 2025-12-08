我是廣告 請繼續往下閱讀

針對立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰說重話表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，被猜測行政院將以「不公布、不副署」反制。對此，民進黨台北市議員洪健益呼籲，無論民進黨中央決定要怎麼做，一定要研究清楚民意的基礎走向。洪健益今（8）日在《POP搶先爆》接受主持人康仁俊專訪，康仁俊表示，針對「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，經投票後，覆議案被藍白多數否決一事，綠營內部有兩種不同的聲音，第一種是有人認為，應比照過往，先副署後行政院不執行，第二種方式則是更為激烈，要行政院創下憲政實施以來，第一次不副署，甚至要總統賴清德不公布，站到第一線。對此，洪健益表示，總統不公佈的可能性幾乎是零，當一個元首，不管立法院修了什麼法，行政院一經副署，就應該公告，總統府不該跳到第一線，行政院副署完不公告只有一個空間，就是憲法法庭，但現在也被藍白技術性癱瘓掉了。洪健益坦言，中央黨部並沒有給第一線的民意代表任何說帖和方向，卓榮泰原則上傾向不副署，「我只能呼籲民進黨的黨中央，要了解民意的基礎走向，到底不副署好還是副署好、責任到底誰背、中間選民怎麼看，我只能就我的立場，要研究清楚中間選民支不支持。」洪健益話鋒一轉表示，他相信藍白打死都絕不會敢倒閣，康仁俊也表示，因為下一步就是解散立法院，洪笑著回應道，罷免讓藍白花這麼多錢跟心力，比選舉還累了，現在好歹還有兩年多可以任職，所以倒閣跟總統不公告的選項機會比較小。