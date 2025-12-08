我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長潛在參選人：網路聲量分析。（圖／QuickseeK提供）

▲高雄市長潛在參選人：網路正負聲量與好感度分析。（圖／QuickseeK提供）

▲高雄市長潛在參選人：官方粉專自媒體 經營成效分析。（圖／QuickseeK提供）

距離2026年地方選舉已經不到一年，綠藍白三黨都積極展開提名作業。國民黨將明年選戰重點放在南二都，希望可以奪回台南高雄，重挫綠營士氣。藍委柯志恩可望代表國民黨參選高雄市長，民進黨的高雄市長人選則需要經過黨內初選，爭取者包括綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺。媒體十二月公布最新民調指出，民進黨若派出賴瑞隆對決柯志恩，賴42%小幅領先柯的40%，兩人差距僅2個百分點，許智傑、邱議瑩、林岱樺則落後柯志恩7至10個百分點。透過QuickseeK快析輿情資料庫分析藍、綠陣營5名高雄市長潛在參選人的近三個月的網路聲量表現，由高至低依序是柯志恩32萬1413則、邱議瑩25萬6584則、林岱樺22萬9345則、賴瑞隆11萬1009則、許智傑6萬219則。柯志恩的網路熱門話題都與盜採砂石、違法清倒廢棄物的「美濃大峽谷」有關，她分享自己到現場勘查的畫面踢爆違法狀況，批評「地方治理失能」，並強調自己提出修法要解決相關問題。邱議瑩的熱門話題包括她強打陳其邁牌，強調支持她就是支持「最能延續陳其邁治理風格」的人，以及她搶頭香到黨中央登記參選。林岱樺熱門話題則是正國會掌門人、外交部長林佳龍打破內閣成員保持中立的默契，在社群上公開推薦「我眼中的優質立委林岱樺」，引發輿論嘩然，成為林岱樺的主要網路聲量來源。柯志恩與4名民進黨初選參與者的網路好感度比較起來，則相對並不突出。5人當中網路好感度依序是許智傑0.83、賴瑞隆0.67、柯志恩0.54、邱議瑩0.47、林岱樺0.46，剛好跟總聲量大小排序相反。柯志恩的熱門負面話題，是她持續披露廢棄物議題引來的市府反擊，高雄市長陳其邁批柯志恩引用不實資料、一再散播不實訊息。網友對此議題的看法正反意見都有，批柯者直轟「不經查證就惡意抹黑操作」，護柯者則質疑「若不是事實就提告啊」「如果真是假新聞假爆料，怎麼不提告？」雙方展開尖銳攻防，因此負面情緒高。邱議瑩、林岱樺的熱門負面話題也跟垃圾山、美濃大峽谷有關，可見高雄的廢棄物違法清到問題，成為選舉的前哨戰場，綠營身為高雄長年的執政黨，市政治理不彰成為了下屆市長參選人的包袱。觀察柯志恩與民進黨4人的臉書自媒體經營成效，貼文平均互動數最好的是柯志恩10885次，數據遙遙領先民進黨4人，緊接在後的是邱議瑩1848次、賴瑞隆1527次、林岱樺804次、許智傑708次。柯志恩的臉書熱門貼文議題多元，除了前述提到的美濃大峽谷議題外，也分享自己工作的跑行程日常，例如參加阿美族豐年祭、參加重陽敬老活動與長輩互動，並分享個人生活的軟性貼文，紀念結婚37周年去買枝仔冰給老公當禮物、自己一天奔波北高兩地的天氣對比。有別於制式的宣傳貼文，柯志恩的社群貼文內容多元，展現個人魅力，因此能創造高互動，粉絲動能相當高。回頭再看媒體民調，交叉分析顯示，柯志恩在20-29 歲年輕選民支持度26%，大幅落後賴瑞隆的56% ，中間選民對兩人的支持度都約3成左右，顯示柯志恩未來需要積極爭取的關鍵票源，是年輕支持者。綜合民調與網路數據分析，顯示柯志恩目前雖然在網路總聲量上表現不俗，但聲量多來自特定爭議事件，若過度聚焦單一戰場，恐限制受眾廣度。選戰倒數一年，柯志恩縱使既有粉絲能量強，仍需針對年輕與中間選民「量身打造」全新的軟性或生活議題，吸收年輕中間粉絲。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com