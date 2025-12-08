我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據WINA世界方便麵協會最新統計，2024年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場也突破9.3億份。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣最強國產泡麵排行出爐了！統一肉燥麵業績9900萬再奪冠

國產泡麵冠軍由「統一肉燥麵」以銷售額9900萬拿下；第二名為「來一客鮮蝦魚板」拿下，銷售額為8600萬元；第三名則是「滿漢大餐蔥燒牛肉」，銷售額為5500萬元。

值得一提的是，前三名已經連續十年蟬聯該排行榜，完全已經是台灣泡麵文化當中超級重要的一環。

▲家樂福2025年1月至11月國產泡麵銷售排行榜公布，統一肉燥麵以業績9900萬強勢奪冠，和來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉一起締造10年不敗傳奇。（圖／家樂福提供）

台灣人最愛進口泡麵「韓系最夯」！印尼炒麵維持第3名

第一名由「農心辛辣拉麵超值包」拿下，銷售額5500萬元；第二名為「農心爽口海鮮烏龍麵超值包」銷售額1550萬元；第三名則是大家熟悉的營多麵，「營多珍饌印尼極品炒麵」，銷售額1200萬元。

可以看出進口泡麵幾乎清一色都是韓國口味的泡麵，顯見韓系泡麵對台灣人來說相對更能接受以及喜愛。

▲台灣進口泡麵熱銷榜單，冠軍由「農心辛辣拉麵超值包」奪下，銷售業績也有5500萬，相當不錯。（圖／家樂福提供）

統一肉燥麵由來非常妙！飄香54年仍展現高水準實力

這句話讓三多士公司創辦人、當時任職於統一企業的吳昭雄視為使命，僅花四個月的時間就研發出「統一肉燥麵」，一上市就立刻轟動市場。

▲統一肉燥麵至今已經飄香超過54年，還是有非常多人愛吃，不過多的配料美味又便宜，已經連霸多年台灣泡麵熱銷排行榜第一。（圖／愛買提供）

台灣最強泡麵王者出爐啦！家樂福在今年最後一個月公布2025年1月至11月國產及進口泡麵熱銷排行榜，其中國產泡麵由「統一肉燥麵」奪下冠軍，業績驚人高達9900萬元，一碗飄香超過54年的好滋味完全是不敗神話，另外第二名以及第三名也同樣是屹立不搖，由「來一客鮮蝦魚板」以及「滿漢大餐蔥燒牛肉」拿下，前三名共創「十年不敗神話」的紀錄，也能看出台灣民眾對於這些經典口味的超高忠誠度。根據WINA世界方便麵協會最新統計，2024年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場也突破9.3億份，還比去年同期再成長大約3%，泡麵已經從過去「平價快餐」的定位，躍升為兼具風味的全民日常食品，並且在不同季節檔期搭配新品推動下，成為社群討論的話題，整體買氣在今年又寫下亮眼成績。量販店家樂福也最新公布「2025年1月至11月國產及進口泡麵熱銷排行榜」，至於第四名至第十名，依序為「科學麵」、「維力炸醬麵」、「台酒花雕雞麵」、「味味A排骨雞湯麵」、「統一辣味蔥燒牛肉」、「來一客辛辣香菇」以及「統一鮮蝦麵」。進口泡麵部分，2025年1月至11月以韓系拉麵最為熱銷，第四名至第十名依序為「農心安城湯麵超值包」、「韓式小雞麵雞汁口味」、「韓式小雞麵香辣口味」、「不倒翁起司拉麵」、「農心安城湯麵單包」、「農心辛拉麵辣白醬超值包」以及「農心辛辣白菜風味拉麵超值包」，說到這碗統一肉燥麵的由來，是在1971年初統一集團創辦人高清愿接待日本客人時，但台南品嚐傳統美食擔仔麵，被滿室誘人的肉燥香給迷住，於是好奇能否把這碗麵的肉燥香氣做成泡麵，時至今日，統一肉燥麵已經是家家必備的日常泡麵之一，上市至今54年品質依舊保持穩定、高度水準連外國人吃過都很喜歡，說是台灣指標性的第一的泡麵，不論是銷售量還是歷史都是當之無愧呢！