漢田生技今（8）日公布上月營收，11月合併營收7,006萬元、年增 30.35%，寫下興櫃同期次高，已連續三個月維持超過三成的強勁年成長。漢田表示，品牌下單回溫與新品推出的帶動下，2026年營收可望重回雙位數成長。近年台灣液態保健品市場持續擴張，但軟袋包材滲透率僅約3.7%，仍處早期階段。漢田預估隨著軟袋具備輕量化、減塑與物流效率等優勢，市場未來五年將以15至20%的速度成長；而品牌端對具規模、研發能力與穩定量產能力的製造夥伴依賴度也持續提升，使產業加速走向「大者恆大」。漢田指出，在此趨勢下，漢田具備明確且難以複製的優勢，包括 1.91億包年產能、千萬分之一極低破包率，以及每年超過170項新品的開發能力；明星商品成功率達30%，並長期維持超過80%的客戶留存率。隨著溪湖廠擴產完成，未來三至五年無需大型資本支出，將以提升稼動率與生產效率推動獲利擴張。漢田將聚焦三大方向以提升訂單與稼動率：導入新素材、擴大通路滲透、加速國際布局。新品方面已與一家上櫃功能性益生菌原料商合作，將共同打造液態益生菌產品；通路方面除電商外，亦將加速切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及並提升長期現金流的穩定性；海外方面，東南亞客戶需求已開始增強，與國際直銷品牌的合作亦逐步推進，預期2026至2027年有望開始看到規模化貢獻。