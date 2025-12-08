今（8）日19時24分許在花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮近海，發生芮氏5.7地震，深度24.5公里，本轄最大震度4級，花蓮市、鹽寮、銅門、西林、光復、太魯閣、西寶、石梯坪4級。
花蓮縣消防局也表示，119派遣台均尚未接獲民眾報案地震救助案件，本局將持續掌握狀況，並適時回報。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
