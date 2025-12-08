今（8）日19時24分許在花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮近海，發生芮氏5.7地震，深度24.5公里，本轄最大震度4級，花蓮市、鹽寮、銅門、西林、光復、太魯閣、西寶、石梯坪4級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今（8）日間19時24分花蓮縣近海發生規模芮氏規模5.7地震，NCDR公布地質剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）
▲今（8）日間19時24分花蓮縣近海發生規模芮氏規模5.7地震，NCDR公布地質剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）
花蓮縣消防局也表示，119派遣台均尚未接獲民眾報案地震救助案件，本局將持續掌握狀況，並適時回報。

各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
 

相關新聞

花蓮5.7地震全台有感！地震監視衝4.1萬人同時觀看：真的晃很久

地震速報／19:24花蓮近海規模5.7地震！最大震度4級　國家警報響

小心規模7地震！國外「1景點」台灣人很愛　堰塞湖潰壩恐爆大洪水

地震速報／不是錯覺！14:47台南外海「規模3.5地震」最大震度1級