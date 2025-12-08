我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄左營區8月間發生一起槍擊命案，因詐欺案遭到通緝的羅天義於同月22日清晨遛狗時，遭槍手楊云豪近距離槍擊16槍身亡，案發至今已近百日，，經檢警調閱監視器，研判27歲槍手楊云豪已偷渡逃亡至柬埔寨，而主嫌范嘉榮也在案發當日便搭機出國，目的地同樣是柬埔寨。但檢警仍不放棄，左營分局及刑大8日早上公布偵辦細節和楊云豪的照片，且已陸續逮捕協助楊嫌的所有共犯30餘人。據悉，整起案件和毒品利益疑似有關，未落網的背後藏鏡人疑似是與宏仁會密切往來的北部黑道。回顧案情，詐欺通緝犯51歲羅天義今年8月22日清晨7點多，從左營區文學路的住家外出遛狗時，遭到埋伏已久、身穿黑衣的的槍手楊云豪對著頭、頸、腹部連開16槍，羅男當場被擊中至少5槍死亡，槍手做案後，隨即由BMW接應，並撞斷停車場柵欄逃逸，最後在橋頭區一處偏僻的產業道路燒車、燒槍，隨後又翻牆進入高雄大學校園，企圖製造斷點後再搭計程車離開，當日再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後由偷渡集團掩護，南下屏東搭乘漁船出境。據警方當時研判，槍手手法與去年7月林士傑遭近距離槍殺的模式相似。專案小組過濾線索後發現，羅男曾與林士傑往來，不排除兩起命案涉及權利車、毒品等黑幫利益糾葛。警方於案發後成立專案小組，最後確認被燒毀的BMW作案車輛其實是權利車，一路從車主、掮客、仲介等10多人被帶回釐清案情，並調閱上百支監視器才逐漸將逃亡路線拼湊出來，最後綜合各項事證比對，確認槍手就是家住新北的楊云豪。警方隨後梳理楊云豪背景，發現他現年27歲，過去就在三重、土城出沒，早年間曾涉及暴力討債、砸店、追車砸人等，甚至當過詐騙車手，並於8月間槍殺了羅天義。但專案小組隨著調查範圍擴大後，發現到楊男早料到警方會封鎖各海港進行查緝，於是先在幕後金主安排下到桃園、新竹一帶藏匿，待風聲過後再南下屏東，最後成功在東港搭乘小琉球籍漁船偷渡，此時距案發後約一週，警方雖有掌握到行蹤，但攻堅時卻撲空。專案小組雖然追丟了楊云豪，但也不縱放協助楊男逃逸的所有相關人士，於是在案發第99天，總計已拘提30多人，其中7人涉案程度較重遭到羈押，但漁船船長協助偷渡、接應司機、權利車關係人等，均因證據薄弱裁定交保或請回，檢方曾抗告未果。由於槍手楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭檢方已分別在9月6日、上月28日對范男和楊男分別發布通緝，並查出楊男過去也曾擔任詐團車手，涉及與同夥押人逼債。檢方強調，主嫌雖仍在逃，但檢方仍會依現有證據，預計在近日內起訴全案。