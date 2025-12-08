我是廣告 請繼續往下閱讀

今（8）日19時24分許在花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮近海，發生芮氏5.7地震，台鐵部分區段列車依規定慢行。今傍晚花蓮近海發生芮氏5.7地震，深度24.5公里，本轄最大震度4級，花蓮市、鹽寮、銅門、西林、光復、太魯閣、西寶、石梯坪4級。台鐵表示，崇德、花蓮各4級，和仁=鳳林間按4級地震規定辦理。南澳、和平、和仁、玉里各3級，東澳=和仁、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理。根據台鐵規定，3級地震：第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震：第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。