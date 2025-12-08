我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮昨（7）日舉辦「浪愛一起走，幸福緊緊留！」健走嘉年華活動，縣長徐榛蔚與國民黨立院黨團總召傅崐萁現身南濱海灘，並被民眾直擊在海邊堆石頭、拍照留念。相關畫面曝光後，立即在網路上引發熱烈討論。多名網友對兩人現身活動表示不滿，留言怒轟「他們早就忘記光復的事情」、「看到甩鍋詐騙團隊就讓人生氣」。也有人批評，在地方仍有重建與財政爭議待解時，兩人卻「一群人還很閒適的擺拍」，質疑政府忙著活動行程，卻忽略民眾最在意的問題。有網友更直言，「國家財政被傅崐萁搞亂成這樣，光復也一堆事情，他們倆笑得可開心了」。雖活動主打健走與地方推廣，但網路反彈聲量持續升高，不少民眾質疑時機不宜，認為官員應將重心優先放在地方爭議與後續處理上。