我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳今晚和邱澤、許瑋甯還有其他圈內好友共進晚餐。（圖／陳美鳳 臉書）

演藝圈高顏值夫妻檔許瑋甯、邱澤結婚4年，今年兒子Ian出生後，一家三口上月在台北文華東方酒店補辦婚禮，場面溫馨動人。邱澤今（8）日和許瑋甯與號稱是台灣最美歐巴桑的緋聞女友陳美鳳同桌聚餐，陳美鳳在社群貼出與夫妻倆聚餐的照片，感嘆兩人天作之合，更忍不住大讚可愛的Ian：「基因太好了，他們真的可以再多生幾個！」照片中可見邱澤身穿黑色T恤、戴眼鏡，氣質斯文，氣場穩定沉穩。許瑋甯則甜甜藏在老公身後，手托下巴看向鏡頭，笑容燦爛。陳美鳳笑稱，兩人在工作上都很有想法、投入且敬業，生活上更孝順長輩、接地氣，因此多受歡迎。「他們的家庭氛圍真的很好，看了就覺得幸福。」陳美鳳與邱澤的熟識緣分，其實源自當年與藍心湄合拍《原來一家人》，卻意外被媒體誤認成「母子戀」，鬧出緋聞烏龍。她在婚禮當天坦言無奈，但也一笑置之：「邱仔在我心裡是非常有人緣、有長輩緣的人，大家才會那麼關心，才會寫一些報導。」更說，其實真正的小粉絲是邱媽媽，因為愛看八點檔，才會格外注意陳美鳳。而面對過去的烏龍緋聞，陳美鳳早在兩人婚禮上就以正面態度回應：「真的不希望這些烏龍新聞造成他的困擾，他值得被好好對待。」她強調彼此是多年朋友，感情自然深厚，「看著他成家立業、又有幸福家庭，真的替他開心。」陳美鳳更透露，那場婚禮讓她與藍心湄感動到「起雞皮疙瘩」，夫妻倆的互動真情流露，完全沒有明星的距離感。她形容：「好真性情的畫面，完全是天作之合，好登對！」她指出，小兒子不但長得帥，還非常愛笑、討喜可愛：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽。」言語間滿是喜悅與祝福。如今夫妻倆婚禮補辦、兒子健康成長，加上周遭好友的支持祝福，許瑋甯與邱澤一家三口的幸福模樣，也讓粉絲直呼絕美家庭，不少網友留言羨慕：「基因爆棚的家庭」、「小孩太可愛了」、「真的要多生幾個！」溫馨畫面持續在網路上發酵。