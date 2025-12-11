我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孝琳學生時期兩度挑戰JYP選秀，第2次雖成功錄取，但出道計畫告吹，後來她轉往STARSHIP娛樂，並於2010年以SISTAR成員正式出道。（圖／翻攝自IG@xhyolynx）

有「韓國碧昂絲」之稱的韓國女團SISTAR成員孝琳今（11）日迎來35歲了！她在2010年以團體出道，憑藉健康的形象迅速走紅；2013年開啟Solo活動後，她更展現了對音樂的野心，2017年約滿離開前東家STARSHIP後，旋即創立個人公司bridʒ娛樂，成功轉型為獨立音樂人。最令人動容的是，孝琳小時候曾罹患膽道閉鎖症，因為腹部歷經2次手術留下疤痕，後來她選擇以十字架刺青覆蓋，將這份經歷轉化為正向的力量。孝琳從學生時期就對站上舞台特別有興趣，曾二度參加JYP娛樂的選秀挑戰，第一次落榜後，她沒有因此退縮，反而挑戰了第二次，並順利以第一名的亮眼成績錄取為練習生。當時，JYP本來打算組新女團，讓她和Secret的枝恩、EXID哈妮跟BESTie的U ji等人準備一起出道，但計畫在最後一刻被喊停，她也因此選擇離開JYP娛樂。之後，孝琳去了STARSHIP娛樂參加選秀，靠Christina Aguilera的歌曲〈HURT〉成功抓住評審目光，順利以SISTAR出道，在2010年推出單曲〈Push Push〉正式亮相。2013年，孝琳推出個人首張專輯《Love & Hate》，展現和團體截然不同的聲線魅力，正式開啟solo之路。2017年，孝琳從STARSHIP娛樂畢業後，根本沒閒著，馬上就自己扛起老闆身分，成立了bridʒ娛樂，企劃怎麼走、影像長怎樣、音樂想往哪裡去，全部親自盯、親自決定，就是希望作品能照著她心裡那條路走。隔年，孝琳用單曲〈To Do List〉開啟SET UP TIME企劃，開始跟KISUM、GRAY、CHANGMO等音樂人合作，嘗試不同曲風一路挖出更多可能性。那段日子，孝琳不但把舞台魅力維持好好的，也慢慢創造出屬於自己的音樂風格，讓大家一聽就知道是她。孝琳曾在節目《人生酒館》作客時，坦言自己從出生就面臨健康挑戰。因為孝琳曾患有膽道閉鎖症，導致腹部嚴重積水，年紀輕輕就得上手術台；結果隔年又因腸套疊再開一次腹，前後2次大手術讓她的童年比別人多了不少考驗。長大後，孝琳最在意的就是肚子上那條醒目的疤，曾因此超沒自信，最後乾脆用十字架刺青把它蓋住，也當成給自己的打氣符號。孝琳也分享，很多同樣面臨膽道閉鎖症的孩子家長會私訊她，透露因為她的成功經驗，更有力量撐下去。這些暖心話讓孝琳更確定要把音樂做好，希望把自己走過難關的勇氣，換成力量回到每個支持她的人身上，令人感動。12月11日的壽星不只有孝琳！還有香港演員黎明、香港演員劉玉翠、台灣樂團五月天吉他手石頭、中國歌手曹楊、中國男團UNIQ成員周藝軒、美國女歌手蒂芬妮阿爾沃德，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！