我是廣告 請繼續往下閱讀

▲67歲的湯鎮業，外表跟年輕時大不相同，近日在超市被撞見一直在試吃水果，再一次讓觀眾感到衝擊。（圖／摘自香港01）

▲《天龍八部》的段譽，曾讓湯鎮業從香港紅到台灣，成為觀眾眼中的貴公子化身。（圖／摘自微博）

▲湯鎮業（左）與翁美玲（右）曾是外界認為的金童玉女組合，可惜最後卻是悲劇收場。（圖／搜狐號＠十三盤娛樂）

▲湯鎮業的外型比起其他「五虎將」成員，較缺乏保養，也似乎沒怎麼在控制飲食。（圖／摘自微博）

香港TVB曾將5位正當紅的小生包裝成「五虎將」，有意力捧栽培他們接班鄭少秋、周潤發的當家小生之位，其中獨具貴公子氣質的湯鎮業，曾經被讚「比梁朝偉還俊帥」，但現年67歲的他，卻被目擊在超市內不停狂吃試吃的免費水果，貴氣盡失。而他頂著光頭、臉比以前大好幾倍，眼袋與肚腩都遮不住，年輕時的俊秀模樣，完全回不去了。根據網友表示，是在浙江一間大型超級市場內目擊湯鎮業，身形比年輕時豐滿許多，面容看起來有點憔悴，也出現大眼袋。他不斷試吃，引起注意，身旁疑似有位女性網紅，被推測可能是合作直播，並不是自己貪吃。湯鎮業曾經是港劇中的英俊小生，擅演有錢公子或是帶邪氣的反派。現在還是常在中國的網路電影或是劇集中亮相，卻已經離年輕時的戲路很遠，甚至也無法扮演氣質儒雅的長輩，因為身形圓了好幾圈，多了不少粗豪之氣，網友不禁感嘆，他現在怎麼變成這樣？在「五虎將」中湯鎮業最早出道，是其他4位成員劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉在TVB的電視藝員訓練班學長，結訓之後就開始受到台內的力捧，於經典港劇《上海灘》中已經有了戲分不會太少的角色，那時劉德華與梁朝偉都還沒進訓練班。後來他和黃日華、梁朝偉在《香城浪子》飆戲，演反派的他被讚較剛出道、稚氣未脫的梁朝偉更為俊帥。在轟動台港的金庸武俠劇《天龍八部》中，湯鎮業也演出場時間最多的主角段譽，更加深觀眾心目中的貴公子形象。只是他的外型氣質偏陰柔，與那時正派男主角需有足夠的陽剛味明顯不同，因此常被派演反派，連《天龍八部》監製蕭笙再做《神鵰俠侶》，都只讓他演反派的霍都，成為陪襯學弟劉德華的配角，氣勢就被壓下去。雪上加霜的是，他和《射鵰英雄傳》超人氣女主角翁美玲公開交往，戀情卻以分手收場，外界還是將兩人連在一起。翁美玲之後尋短，各方懷疑湯鎮業與吳君如海邊戲水、看似過從甚密是刺激她走上絕路的導火線，殊不知兩人早在翁美玲離世前已經分手，湯鎮業背負「負心漢」的罪名，在香港演藝界沒辦法發展，一度來台拍戲，卻大都只能陪襯大牌女主角，沒有太大突破。後來湯鎮業與女星姜坤結婚，生了一個女兒和一對雙胞胎兒子，婚姻破裂後曾與一名廣州女友生下一個兒子，之後再婚又生了一對雙胞胎女兒，6個小孩都都設法照顧好、沒有逃避任何責任，據傳每年的支出至少500萬港幣，經濟負擔不小，好在小孩們陸續成年，肩上的擔子輕了些，他也就盡情做自己，不太在意外界對他目前樣貌的觀感。