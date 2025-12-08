我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣枋寮分局昨（7）日晚間接獲一起自首案件！一名22歲在墾丁打工的蔡姓男子前往派出所自首，供稱自己2023年10月間，因金錢糾紛，在南投一處民宅勒死一名55歲的劉姓婦人，並將她的屍體棄屍在彰化山區。警方隨後將蔡男逮捕，目前已由屏、彰2地警方組成專案小組，將蔡男帶往棄屍地尋找遺體中，不過搜尋一下午均無斬獲，也找不到被棄屍婦人的屍體。據了解，蔡男是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，但昨傍晚6時許到枋寮派出所自首，指稱他與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2023年10月兩人相約在南投談判，因談判失敗，他一時氣憤便徒手掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。蔡男向警方供稱，由於他作案後一直感到良心不安，昨天因無法再承受良心譴責，才決定去警所自首。但因已事隔2年多，且蔡對南投地理環境不太熟悉，無法明確告知警方棄屍地點，據悉目前尚未找到劉婦屍體，相關證據也待調查蒐證。屏東警方指出，已帶嫌犯前往彰化指認犯案現場，相關細節仍待進一步釐清，而目前彰化、屏東兩地警方已成立專案小組，將全力深入調查，全案依殺人罪偵辦。。警方證實，該名獨居婦人已經失聯多時，但根據蔡男主張的棄屍地點也找尋不到婦人的蹤跡，全案疑點重重，正深入調查其生活背景與真實動機，期待能夠掌握更多證據拼出案情全貌。