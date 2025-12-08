我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前醫師男友黃博健、黃父台大名醫黃立雄等人合開「杏立博全」醫美診所，2018年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃立雄去向不明，3人遭控涉嫌捲款10億餘元潛逃加拿大。2024年5月間，黃立雄及妻子黃林麗真先行返台歸案，黃立雄被以50萬元交保。總計共有14位民眾、投資者對黃立雄提告，台北地檢署偵查終結，認定黃立雄並未實際參與杏立博全醫美診所經營，所涉之借貸款項為兒子以私人名義借貸，與黃立雄無關，給予不起訴處分。貴婦奈奈與丈夫、公公等人成立的杏立博全醫美診所於2018年11月間突然宣布倒閉，當時一家人涉嫌捲款10億餘元潛逃美國，為躲避債主委託的黑幫勢力追上，輾轉逃入加拿大，並申請難民庇護。台北地檢署則對貴婦奈奈、黃博健、黃立雄、妹妹黃千芳等人發布通緝。由於加拿大未核准黃立雄和妻子黃林麗真的庇護，即將被遣返，加上身有疾病，2024年黃立雄夫妻主動與調查局聯繫，願意返台協助釐清案情，夫妻倆抵台後，隨即被移送北檢複訊，訊後黃立雄50萬元交保，需配戴電子腳鐐，黃林麗真則因另有債務糾紛，解送士林地檢署，複訊後限制出境、出海、住居。貴婦奈奈在今年5月1日返台歸案，訊後諭知200萬元交保，限制出境出海住居，同時須攜帶電子腳環。經北檢偵辦，查出黃立雄僅是診所掛名院長，並未參與經營，也只負責婦產科看診，未涉及醫美部分，相關金流也未流入黃立雄帳戶；此外，所涉及的借貸款項是兒子黃博健以私人名義向投資人借貸，與黃立雄無關，因此給予不起訴處分。