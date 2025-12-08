我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國杭州一間動物園6日在動物表演時，一頭黑熊突然襲擊飼養員，把人撲倒在地，其他工作人員見狀連忙上前用工具把熊拉開。（圖／翻攝自微博）

不只野生熊危險！中國杭州一間動物園6日在動物表演時，一頭黑熊突然襲擊飼養員，把人撲倒在地，其他工作人員見狀連忙上前用工具把熊拉開，場面相當驚險。據中國社群媒體上傳出的影片，杭州野生動物園6日在進行動物表演時，黑熊「熊二」在退場時，突然在場邊撲倒飼養員周家振，現場畫面可以看到，黑熊將飼養員撲倒在地上，用熊爪撕扯衣物，一旁約4到7名工作人員見狀立刻上前，用塑膠椅子、金屬杆、玩具籃框等工具把黑熊拉開。而黑熊被拉離飼養員時，脖子疑似被籃框鐵鍊卡住，飼養員周家振上前想解開，又與黑熊發生碰撞，最終將熊逼入後台通道，過程持續約46秒。中國媒體報導，有目擊遊客說，看到黑熊攻擊飼養員時真的被嚇到，全場都呆住，有看到飼養員的衣物被熊撕破，飼養員手臂、臀部有咬痕，事發之後動物表演也被取消，其他遊玩項目仍正常進行。當地有關部門事後表示，推測是飼養員隨身的食物袋的氣味，引發黑熊搶食本能，初步定性是「意外事件」。但也有其他說法，多名遊客指出飼養員的背包全程緊閉，事發前黑熊也沒有表現出覓食行為；還有動物保護組織指稱，該隻黑熊「熊二」長期服用抗焦慮藥物，當天因為遊客數量多，被迫強制加場表演。園方及飼養員周家振則說，事件因飼養員隨身攜帶黑熊愛吃的胡蘿蔔和蘋果引發，「熊二」因貪食興奮撲人，並強調人熊均未受傷。杭州野生動物世界7日發佈公告致歉，承認現場處置能力不足，決定永久取消黑熊行為展示，並對涉事動物進行安撫觀察。但對於黑熊服用抗焦慮藥物、人熊無傷等說法，園方並未提供醫療證明或傷情報告。