國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，擬將立委助理費中的特定補助款項，改由立委統籌運用並免檢據核銷，此提議一出，不少藍委也反彈。國民黨發言人牛煦庭表示，黨團幹部會議大家有共識，認為必須經過更縝密討論，因此暫時還不會排案。但並無「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議，對此陳玉珍表示「有意見的助理，都可以提版本，不是去反對它，而是去面對它。」面對黨團的保留態度，提案人陳玉珍解釋，修法是為了解決體制內的結構性問題，並非負面。助理費爭議不只存在於立法院，各縣市議會也有類似問題。她認為，對於法案審查，所有程序都應照章表示意見，並歡迎各界提出不同版本的精進意見。陳玉珍以美國國會為例，也是透過類似機制處理相關問題。她反問：「如果我們覺得美國制度不好，我們可以去看世界各國的制度。」她以民進黨林宜瑾、林岱樺等人為例，強調此案的影響範圍甚廣，並非針對特定人士。「這個法案通過，如果只有高虹安、顏寬恒解套，那要不要問民進黨委員？包括議員、各黨各派、各地議會，大家可以多多討論。」呼籲各政黨、議會委員正視問題，不是將焦點僅限於有爭議的政治人物。陳玉珍強調，修法過程本來就應百花齊放，「不是說我的案子就是百分百，這是可以討論的，法案本來就是需要討論，不是別人講就是不對。」她認為，當前應建立明確法制規範，才能避免再次陷入類似的法律爭議。此舉是向國際制度借鏡，讓我國國會制度更健全。